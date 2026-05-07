Tunisie: Apprentissage du japonais - Une nouvelle génération de lauréats au pays

6 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Vingt-trois candidats ont été récompensés pour leur réussite au test de compétence en langue japonaise (JLPT), lors d'une cérémonie organisée dans une ambiance conviviale par l'Ambassade du Japon en Tunisie.

Les lauréats ont brillamment validé les niveaux N5, N4 et N2 de cet examen international de référence. À cette occasion, chacun d'eux a pris la parole en japonais, exprimant sa gratitude envers les personnes qui les ont soutenus et réaffirmant sa volonté de poursuivre son apprentissage.

L'ambassadeur du Japon en Tunisie, Saito Jun, a salué les efforts des candidats et les a encouragés à continuer à développer leurs compétences linguistiques, soulignant leur rôle potentiel en tant que passerelles culturelles entre la Tunisie et le Japon.

La prochaine session du JLPT est prévue le 6 décembre 2026.

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En marge de cette cérémonie, une opération de don de livres a également été organisée dans le cadre du « Read Japan Project », une initiative de la Tokyo Foundation. Plusieurs ouvrages consacrés au Japon, dont Akira et Le Dit du Genji, ont été offerts à Institut

Bourguiba des Langues Vivantes.

Cette initiative vise à renforcer l'intérêt des étudiants et des enseignants tunisiens pour la langue et la culture japonaises, dans un contexte de dynamisation des échanges culturels entre les deux pays.

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