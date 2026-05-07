Tunisie: Été 2026 - Tunisair sort le grand jeu pour les Tunisiens de l'étranger

La compagnie nationale tunisienne aborde l'été 2026 portée par des résultats solides et une stratégie commerciale offensive. Amina Ben Ammar, chargée de la gestion de l'optimisation des ventes à Tunisair, détaille les mesures déployées pour répondre à la forte demande des Tunisiens résidant à l'étranger : renforcement de la flotte, offres à prix réduits et avantages spécifiques pour les étudiants et les familles.

Un dispositif supplémentaire, élaboré en partenariat avec l'Office des Tunisiens à l'Étranger, est par ailleurs en cours de finalisation.

Amina Ben Ammar dresse un bilan positif du début d'exercice. La compagnie a enregistré une croissance de 9 % du transport de passagers par rapport à la même période de l'année précédente, traduisant à la fois une amélioration de la demande et un regain de confiance des clients envers la qualité de service. Le taux d'occupation des appareils a quant à lui atteint 76 %, soit un gain d'un point et demi sur un an, contribuant directement à une meilleure rentabilité des vols.

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La responsable souligne que ces deux indicateurs combinés renforcent la position concurrentielle de Tunisair et attestent de sa capacité à consolider ses parts de marché face à la concurrence. Elle signale par ailleurs une progression de 9 % de l'activité fret aérien sur la même période.

Une flotte portée à seize appareils pour absorber le pic estival

La chargée de la gestion de l'optimisation des ventes rappelle que la saison estivale constitue un défi logistique de grande ampleur, compte tenu de la demande simultanée de la diaspora tunisienne et des touristes souhaitant visiter la Tunisie. Pour y répondre, Tunisair a établi un calendrier de vols rigoureux prévoyant quatorze appareils en exploitation dès le mois de juin, conformément aux budgets et aux plans de rotation établis.

Ce dispositif a été renforcé par l'affrètement de deux aéronefs supplémentaires, destinés aux lignes à forte concentration de diaspora. Ces appareils entreront en service à la mi-juin et opèreront jusqu'en septembre, couvrant ainsi la période de retour des Tunisiens de l'étranger et la rentrée scolaire. La flotte totale s'élèvera à seize appareils en juin et juillet. Amina Ben Ammar précise enfin qu'une troisième rotation supplémentaire est prévue entre la mi-août et la mi-septembre, moment où la pression du retour est la plus intense.

Deux offres d'achat anticipé avec des réductions allant jusqu'à 50 %

La responsable explique que deux offres promotionnelles ont été déployées, toutes deux fondées sur le principe de la réservation anticipée. La première, lancée en décembre 2025 pour une durée de huit jours, permettait de bénéficier de 30 % de réduction sur les tarifs disponibles pour des voyages compris entre le 17 juin et le 20 août, assortie d'une réduction sur les frais de service lors de l'achat via les agences Tunisair.

La seconde, ciblant spécifiquement la diaspora, a été lancée le 26 janvier, prolongée jusqu'au 15 mars, et couvrait neuf marchés : France, Italie, Allemagne, Royaume-Uni, Belgique, Autriche, Espagne, Portugal et Canada. Les voyageurs individuels bénéficiaient de réductions atteignant 40 %, tandis que les familles d'au moins trois personnes se voyaient accorder une remise supplémentaire de 10 %, portant le rabais total à 50 %.

Ces deux offres s'accompagnaient d'avantages tarifaires concrets : l'allocation bagages en soute passait de 23 à 32 kilogrammes, la franchise bagages cabine était bonifiée, et des conditions d'annulation et de modification assouplies étaient incluses pour encourager la réservation en avance.

Amina Ben Ammar révèle qu'une offre supplémentaire est en cours d'élaboration conjointement avec l'Office des Tunisiens à l'Étranger. Ce dispositif, dont les contours sont encore en cours de définition, porterait directement sur les prix des billets et non sur de simples avantages annexes. Une annonce officielle est attendue prochainement. La chargée de la gestion de l'optimisation des ventes rappelle par ailleurs que les facilités de modification de réservation sans pénalités sont déjà en vigueur, permettant aux voyageurs de changer leur date de départ sans frais ni contrainte.

Des tarifs étudiants avantageux, disponibles toute l'année

La responsable tient à souligner que l'offre étudiante de Tunisair n'est pas une promotion saisonnière mais un avantage permanent, accessible à tout étudiant se présentant comme tel lors de l'achat d'un billet. Celui-ci bénéficie immédiatement de 30 % de réduction sur le tarif en vigueur, d'une allocation bagages portée à 32 kilogrammes, de la possibilité de modifier sa date de voyage sans frais et d'un billet remboursable, un ensemble de conditions particulièrement adapté aux contraintes et aux imprévus propres à la vie étudiante.

Amina Ben Ammar confirme que les familles composées d'au moins trois personnes sont au coeur du travail mené avec l'Office des Tunisiens à l'Étranger. Des avantages tarifaires spécifiques leur seront accordés, dont les modalités exactes sont encore en cours de finalisation. Une annonce est attendue dans les prochaines semaines.