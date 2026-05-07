Afrique: Football - Qualifications CAN 2027, le stade Barea encore loin d'une homologation

Les Barea entameront la phase qualificative de la CAN 2027 en septembre. Madagascar risque toutefois d'être privé de matchs à domicile, faute d'homologation du stade Barea.

Les annonces et les décisions se multiplient. Les passionnés du football malgache attendent désormais leur concrétisation. Le stade Barea avait accueilli des matchs officiels pour la dernière fois en mars 2024, à l'occasion du tournoi amical triangulaire réunissant Madagascar, le Burundi et le Rwanda. Les Barea débuteront les qualifications pour la Coupe d'Afrique des nations 2027 au mois de septembre, mais l'espoir de jouer à domicile demeure incertain.

Le sélectionneur Corentin Martins, les joueurs et, bien sûr, le public malgache espèrent depuis longtemps revivre des rencontres officielles à Mahamasina. Les deux premiers matchs des éliminatoires, comptant pour les première et deuxièmes journées, sont programmés entre le 21 septembre et le 6 octobre, soit dans moins de quatre mois.

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Mardi, en Conseil des ministres, il a été acté que l'État, à travers le ministère des Finances et du Budget, prendra en charge les dépenses liées à la mise aux normes du stade Barea. La pelouse naturelle actuellement installée sera intégralement remplacée par un gazon hybride, plus coûteux, mais conforme aux standards internationaux. Les procédures nécessaires, ainsi que la commande et l'installation de cette nouvelle pelouse, devraient toutefois s'étendre sur plus de six mois.

« L'État prendra intégralement en charge les derniers travaux de mise aux normes du stade Barea afin d'obtenir l'homologation définitive. Ce stade rassemble tous les Malgaches », a déclaré hier le ministre de la Jeunesse et des Sports, Alain Désiré Rasambany.

Dans l'expectative

« À partir de cette semaine, nous allons engager les différentes étapes, car nous parlons de marchés publics, avant de procéder à la commande de la pelouse hybride. Espérons qu'elle sera prête à temps pour accueillir des matchs officiels en septembre. Ce n'est, pour l'instant, qu'une prévision », a indiqué le ministre.

Il a rappelé que ces démarches imposaient le strict respect des procédures liées aux marchés publics. « Il faut attendre les résultats des appels d'offres. Celui-ci est spécifique, car nous recherchons des sociétés agréées par la CAF et la FIFA. Ce n'est qu'ensuite que nous pourrons procéder à la commande et à l'installation de la pelouse, avant de solliciter les émissaires de la CAF et de la FIFA pour l'inspection et l'homologation. Par ailleurs, les techniciens locaux devront ensuite suivre une formation sur l'entretien du gazon », a-t-il souligné.

À ce rythme, les matchs comptant pour les troisième et quatrième journées des éliminatoires, prévus du 9 au 17 novembre, pourraient également être disputés à l'étranger. Une chose paraît déjà acquise : les matchs amicaux programmés durant la prochaine fenêtre FIFA, du 1er au 9 juin, se joueront hors de Madagascar.