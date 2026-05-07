Madagascar: Académie nationale des arts et de la culture - L'ANAC, un pilier de la formation artistique

Former, encadrer et structurer tout un secteur : l'Académie Nationale des Arts et de la Culture (ANAC) s'impose aujourd'hui comme un levier central du développement artistique à Madagascar. Instituée par le décret n°2011-896 du 08 septembre 2021, cette entité publique, placée sous la tutelle du Ministère de la Communication et de la Culture, remplit une double mission stratégique : réguler l'enseignement artistique et culturel tout en assurant la formation professionnelle dans ces domaines.

« L'ANAC est à la fois un organe de régulation et un établissement de formation », souligne Pascal Rasaony, directeur des relations publiques au sein du ministère. À travers cette double vocation, l'institution vise à structurer durablement le secteur en garantissant la qualité des enseignements et en formant des professionnels capables de transmettre à leur tour les valeurs culturelles malgaches.

Au cœur de ses missions, l'ANAC organise et dispense des formations initiales destinées aux futurs formateurs, mais aussi des formations continues pour renforcer les compétences des acteurs déjà en activité. Elle forme également l'ensemble des intervenants du secteur artistique et culturel, avec pour objectif de « façonner des acteurs professionnels capables de diffuser les valeurs véhiculées par l'art grâce à une parfaite maîtrise acquise lors de leur formation- ».

L'académie joue également un rôle structurant à l'échelle nationale. Elle assure la régulation et la coordination de l'enseignement artistique et culturel sur tout le territoire, tout en contribuant à la promotion des métiers liés à l'identité culturelle malgache. À cela s'ajoutent la constitution d'une documentation sur les richesses artistiques nationales, le développement du secteur culturel et l'accompagnement des artistes dans leur ouverture à l'international.

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Sur le plan pédagogique, l'ANAC propose une offre de formation diversifiée et spécialisée. Les disciplines couvrent notamment les arts du spectacle vivant -- musique, chant, danse, art dramatique -- ainsi que les arts plastiques, l'audiovisuel, le design et les nouvelles technologies associées. D'autres domaines sont également intégrés, comme les jeux cérébraux, les expressions culturelles liées aux identités malgaches ou encore la muséologie, incluant la conservation, la restauration et la gestion des musées, sites et monuments.

L'établissement offre aussi des formations à la carte et délivre des certificats d'aptitude pour les formateurs. Par ailleurs, il est chargé d'instruire les dossiers relatifs à l'ouverture d'établissements artistiques et culturels, à l'autorisation d'enseigner ou de diriger ces structures, ainsi qu'à l'homologation des formations et à la reconnaissance des certificats. « L'ANAC est l'autorité compétente pour assurer la cohérence et la qualité de l'enseignement artistique à Madagascar », précise Pascal Rasaony.