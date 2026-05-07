Madagascar: Évacuation sanitaire - Honorat se prépare à subir son opération

Dans une situation médicale délicate, Honorat fait preuve de courage et de détermination. Actuellement pris en charge à l'hôpital Miot de Chennai, en Inde, il se prépare à subir une intervention chirurgicale après une évacuation sanitaire d'urgence intervenue le 16 avril. Admis dès 9 heures du matin, il bénéficie depuis son arrivée d'un suivi médical rigoureux et entre progressivement dans une phase décisive de son traitement.

Si la date de l'opération n'est pas encore déterminée, le processus médical suit une organisation progressive et prudente. Selon son fils, « le diagnostic est effectué progressivement afin d'éviter toute erreur dans la préparation de l'opération ». Cette approche permet aux médecins de prendre le temps nécessaire pour analyser chaque donnée avant toute décision chirurgicale.

Depuis son hospitalisation, Honorat a déjà passé plusieurs examens approfondis, notamment un scanner, une radiographie et une échographie, afin de préciser son diagnostic. Toujours selon son fils, « la maladie a déjà été identifiée par les médecins, qui prennent désormais une marge de préparation avant l'opération ». Il précise également qu'il s'agit d'une pathologie cardiaque, ce qui explique la vigilance renforcée de l'équipe soignante.

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En attendant les résultats définitifs, l'état de santé du patient demeure relativement stable. « Il n'est pas très fatigué, il l'est un peu, mais pas de manière importante », confie son fils. Cette situation permet d'envisager la suite avec prudence, même si le calendrier de l'intervention reste encore inconnu. « La date de l'opération n'est pas encore fixée », ajoute-t-il.