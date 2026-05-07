Ile Maurice: Natation - Trois médailles de plus pour le pays à Oran

Après la médaille d'argent de Bradley Vincent au 100 m nage libre le mardi 5 mai, la sélection mauricienne a ajouté trois nouveaux podiums à son bilan le lendemain. Mercredi soir, Aidan Li Ying Pin (100 m brasse) et Anishta Teeluck (200 m dos) ont décroché l'argent, alors qu'Alicia Kok Shun a pris le bronze (100 m brasse).

Au 100 m brasse, Alicia Kok Shun accroche le bronze. Septième temps des séries en 1:18.17, la Mauricienne a profité de sa finale pour accélérer. Depuis le couloir 1, elle a touché le mur en 1:14.52 pour prendre la 3e place. La course a été remportée par la Tunisienne Habiba Belghith (1:12.05) devant la Sud-Africaine Keira Van Heerden (1:13.31).

Un peu plus tard, chez les juniors, Aidan Li Ying Pin a brillé sur la même distance. Auteur d'un nouveau record national 16-17 ans dès les séries (1:05.88, l'ancien lui appartenant en 1 :06.20), il a encore gagné huit centièmes en finale chez les 14-18 ans. En 1:05.80, il s'est adjugé l'argent derrière le Sud-Africain Zaine Niemand (1:03.46) et devant l'Égyptien Yehia Abdelkreem (1:06.81).

Au 200 m dos Anishta Teeluck a aussi décroché l'argent. La Mauricienne a pris la deuxième place de l'épreuve avec un chrono de 2:19.26. Elle a terminé derrière la Sud-Africaine Isabeau Lila Coetsee (2:16.42) et devant l'Algérienne Meroua Merniz (2:19.85).

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A noter que Bradley Vincent a signé un nouveau record national au 50 m papillon (24.23), mercredi, lors des séries. Il a amélioré sa propre marque d'un centième de mieux que ce qu'il avait établi le 19 avril dernier aux championnats d'hiver à Côte d'Or (24.24). Il a pris la 5e place en finale, mercredi soir, avec un chrono de 24.38.

Après deux journées de compétition à Oran, le compteur mauricien affiche désormais quatre médailles. Les épreuves se poursuivent dès jeudi avec d'autres chances de podiums.