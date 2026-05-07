Tunisie: Le pays à la conquête des entreprises italiennes

La Tunisie poursuit ses efforts de promotion économique à l'international. Le représentant de FIPA-Tunisia à Milan a pris part, le 4 mai, à une rencontre économique organisée par la Chambre de commerce de Pérouse, en partenariat avec l'ambassade de Tunisie à Rome, avec la participation de la Chambre de commerce tuniso-italienne et du représentant du CEPEX à Milan.

Cet événement a rassemblé des institutions et des acteurs économiques autour du renforcement des relations entre la région italienne de l'Ombrie et la Tunisie. L'objectif affiché est de développer de nouvelles opportunités de partenariat, d'investissement et de coopération industrielle.

Lors de cette rencontre, FIPA-Tunisia a mis en avant les principaux atouts du pays en tant que plateforme stratégique au coeur de la Méditerranée. La Tunisie se distingue notamment par son intégration avancée dans les marchés régionaux et internationaux, à travers des cadres tels que le COMESA, la ZLECAf, ainsi que ses accords avec l'Union européenne et les partenaires méditerranéens.

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Le pays bénéficie également d'un capital humain qualifié et multilingue, d'un vivier de compétences dans les domaines scientifiques, techniques et numériques, ainsi que de coûts de production compétitifs favorisant les stratégies de nearshoring. À cela s'ajoutent des infrastructures modernes et un environnement propice à l'investissement, soutenu par des incitations attractives.

Les échanges ont permis de mettre en évidence les complémentarités entre le tissu économique de l'Ombrie et les opportunités offertes par la Tunisie, notamment dans des secteurs à forte valeur ajoutée tels que l'agroalimentaire, les industries mécanique et électrique, le textile, l'aéronautique et le numérique.

La rencontre a également été marquée par les témoignages d'entreprises italiennes implantées en Tunisie, dont le groupe Colacem, qui ont partagé leurs retours d'expérience positifs et leur intérêt pour le climat des affaires en Tunisie. Ces interventions ont souligné les avantages compétitifs du pays, notamment sa proximité géographique avec l'Europe, la qualité de ses ressources humaines et son positionnement au sein des chaînes de valeur euro-africaines.

En marge de la rencontre, plusieurs échanges B2B ont permis d'identifier des pistes concrètes de collaboration entre entreprises tunisiennes et italiennes, ouvrant la voie à des partenariats axés sur la co-production, l'internationalisation et la diversification des marchés.

Enfin, cette initiative a été l'occasion pour FIPA-Tunisia d'inviter les partenaires italiens à participer aux prochains grands rendez-vous économiques en Tunisie, notamment le Tunisia Investment Forum (TIF 2026) ainsi que l'événement Aerospace Meetings Tunisia, prévu les 7, 8 et 9 juillet 2026, afin de renforcer leur engagement autour des opportunités d'investissement dans le pays.