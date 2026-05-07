Tunisie: Une femme condamnée à 40 ans arrêtée dans une affaire de drogue

Les unités de la brigade régionale de lutte contre les stupéfiants de Gafsa ont procédé, ce lundi, à l'arrestation d'une femme suspectée d'implication dans un réseau international de trafic de drogue.

Selon les premières informations, la mise en cause faisait l'objet de plusieurs mandats de recherche et serait activement impliquée dans un réseau de distribution de stupéfiants à l'échelle internationale. Elle est par ailleurs condamnée à 40 ans de prison pour des faits liés au trafic de drogue.

L'opération a été menée dans le cadre des efforts continus des forces de sécurité pour lutter contre le trafic de stupéfiants et démanteler les réseaux criminels opérant en Tunisie et à l'étranger.

La suspecte a été placée en garde à vue en attendant la suite de la procédure judiciaire.