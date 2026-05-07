Madagascar: Marché D'andravoahangy - Le feu détruit deux maisons en bois

Un incendie s'est déclaré hier matin vers 8 h à Andravoahangy Tsena, détruisant deux maisons en bois appartenant à un homme de 58 ans. Les flammes ont ravagé les meubles et matériels à l'intérieur, et endommagé une partie des madriers d'un vendeur voisin âgé de 53 ans.

Alertés par les riverains, les policiers et les sapeurs-pompiers des casernes d'Andravoahangy et de Tsaralalàna sont intervenus. L'équipe d'Andravoahangy est arrivée sur place à 8 h 10 et a constaté un grand feu, tandis que celle de Tsaralalàna a rejoint les lieux à 8 h 19. Le sinistre a été maîtrisé à 8 h 33 et totalement éteint à 9 h 05.

Selon les témoignages recueillis sur place, deux familles vivaient dans les maisons détruites, l'une composée de dix personnes et l'autre de cinq. Seul un jeune homme de 20 ans, souffrant de troubles psychiatriques, se trouvait sur place au moment du départ du feu. Les habitants ont indiqué qu'il s'agissait du troisième incendie touchant leur domicile.

Selon le propriétaire, le sinistre aurait été provoqué par un feu de cuisine laissé sans surveillance. Aucun blessé ni perte en vie humaine n'est à déplorer.