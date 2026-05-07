Afrique: Migrants subsahariens - « Aucun impact sur la démographie tunisienne », selon un expert

La Tunisie est engagée dans une transition démographique marquée par une hausse progressive du nombre de personnes âgées, sans avoir encore atteint une phase de vieillissement avancé, a indiqué le professeur en démographie et sciences sociales à la faculté du 9 Avril, Hassen Kassar.

Selon lui, le pays devrait entrer dans une phase de vieillissement comparable à celle observée en Europe d'ici environ 15 ans, ce qui impose, estime-t-il, une anticipation des politiques publiques dès à présent afin de s'adapter à cette nouvelle réalité.

Le démographe souligne que la structure démographique tunisienne est en mutation profonde, caractérisée notamment par une baisse du taux de natalité à un niveau insuffisant pour assurer le renouvellement des générations, un recul significatif du mariage et une augmentation relative des divorces.

Hassen Kassar met également en avant le rôle des transformations sociales, en particulier celui de la femme tunisienne, dans la recomposition des équilibres démographiques traditionnels.

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Sur le plan économique, le professeur estime que la Tunisie ne souffre pas principalement d'un problème de chômage, mais plutôt d'une nécessité de restructuration du marché du travail. Il avance que près de 55 % des actifs exercent dans le secteur informel, sans contribution aux systèmes de protection sociale, ce qui représente un enjeu majeur pour l'économie nationale. Il appelle ainsi à une meilleure intégration de ces travailleurs dans le secteur formel.

Concernant la question migratoire, Hassen Kassar affirme que la présence de migrants originaires d'Afrique subsaharienne en Tunisie n'aura pas d'impact significatif sur la structure démographique du pays à court ou moyen terme, estimant qu'un tel changement ne pourrait intervenir que sur un horizon de plusieurs générations et de manière marginale.

Il ajoute toutefois que la Tunisie aura recours à cette main-d'oeuvre dans plusieurs secteurs, notamment le bâtiment, la restauration, les services domestiques et l'agriculture, en raison des besoins croissants du marché du travail.