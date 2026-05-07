Tunisie: Tunisair casse les prix pour les familles de la diaspora

6 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par S. M.

La compagnie nationale Tunisair aborde la saison estivale 2026 avec une stratégie commerciale offensive, marquée par des promotions attractives et un ciblage renforcé des familles tunisiennes résidant à l'étranger. Portée par une hausse de 9 % du trafic passagers au premier trimestre, la compagnie confirme une dynamique positive, soutenue par un taux de remplissage de 76 % et une progression équivalente du fret aérien.

Pour répondre à la forte demande estivale, notamment celle de la diaspora, Tunisair prévoit un dispositif opérationnel élargi. Sa flotte sera portée à seize appareils dès juin, grâce à l'affrètement de deux avions supplémentaires dédiés aux lignes à forte concentration de Tunisiens à l'étranger. Une rotation additionnelle est également programmée entre mi-août et mi-septembre afin de gérer le pic des retours.

Sur le plan commercial, la compagnie mise clairement sur l'anticipation et les offres familiales. Deux campagnes promotionnelles ont été déployées, offrant jusqu'à 50 % de réduction. La seconde, spécifiquement destinée à la diaspora, accorde jusqu'à 40 % de remise pour les voyageurs individuels, avec un bonus supplémentaire de 10 % pour les familles d'au moins trois personnes. Ces offres incluent également des avantages concrets : franchise bagages portée à 32 kg en soute, conditions de modification flexibles et facilités d'annulation.

Dans la même logique, un nouveau dispositif est en cours de finalisation en partenariat avec l'Office des Tunisiens à l'Étranger. Cette offre devrait proposer des réductions directes sur les billets, avec une attention particulière accordée aux familles nombreuses.

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Par ailleurs, Tunisair rappelle que son tarif étudiant reste accessible toute l'année, avec 30 % de réduction, une franchise bagages renforcée et une flexibilité totale sur les modifications.

Avec ces mesures, la compagnie entend consolider sa position sur le marché estival tout en facilitant le retour des Tunisiens de l'étranger, en particulier des familles.

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