Madagascar: Musique - Dia Dia Maloya se produit à l'IFM Analakely

Une rencontre musicale entre deux îles, portée par une énergie collective et une identité sonore singulière : Dia Dia Maloya s'apprête à offrir au public de l'Institut français de Madagascar (IFM) Analakely une expérience artistique immersive le mercredi 13 mai à 19 h. Né en 2025 de la collaboration entre artistes malgaches et réunionnais, le groupe incarne une volonté forte de tisser des liens culturels au sein de l'océan Indien.

Au centre de ce projet, deux figures majeures : le Malgache Mamiso Rakotonanahary, reconnu sur la scène internationale depuis son Prix Découvertes RFI en 1999, et Frédéric Madia, chanteur, auteur et compositeur réunionnais, héritier du maloya traditionnel et formé au Conservatoire à rayonnement régional de La Réunion. Ensemble, ils donnent naissance à une création musicale qui puise dans les racines du beko malgache et du maloya réunionnais, tout en s'ouvrant à des influences contemporaines.

Composé de cinq musiciens, Dia Dia Maloya développe un univers hybride où se rencontrent maloya, musiques traditionnelles malgaches et sonorités africaines. Leur richesse musicale repose sur une diversité d'instruments tels que le kabosy, la guitare, le saxophone, le balafon, le roulèr, le n'goni et les percussions. Cette combinaison donne lieu à une expression artistique à la fois ancrée dans les traditions et résolument tournée vers la modernité.

Le groupe rassemble également Anas Mall au balafon, ainsi que Shoa'h Rakoto et Tina Rateloféra, consolidant un véritable pont entre les cultures créoles et celles du sud-ouest de l'océan Indien. Sur scène, les artistes misent sur une interaction vivante et une intensité collective où les identités musicales dialoguent et s'enrichissent mutuellement.

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Après une première phase de création à La Réunion, le projet poursuit son développement à travers des résidences artistiques, des concerts et une diffusion à Madagascar comme à l'international. Dans ce cadre, Dia Dia Maloya entame une tournée du 2 au 13 mai à Madagascar, avec plusieurs dates, notamment le 2 mai à l'Alliance française d'Antsirabe, le 8 mai au B'Art Haingo à Antsirabe, le 10 mai au Village Aina Enfance et Avenir à Antanandrano, avant de se produire le 13 mai à l'IFM Analakely.