Tunisie: Bilan de la 40e Foire internationale de Tunis - Rayonnement culturel et commercial

Le succès de la Foire du livre tient essentiellement à la convergence de nombreux facteurs, qui, à l'instar des éditions précédentes, se sont conjugués au cours de cette session. A la fois élitiste et populaire, la Filt draine des visiteurs de tous bords et de tous les âges.

Le rideau est tombé sur la 40e édition de la Foire internationale du livre de Tunis. Cette édition a confirmé sa capacité pour attirer durant une dizaine de jours au Palais de la Foire du Kram aussi bien les éditeurs, les libraires, les auteurs et tous les acteurs de la profession du livre ainsi que la foule compacte des visiteurs venus de plusieurs villes du pays, notamment durant les week-ends, et les jours fériés, pour ce rendez-vous éditorial incontournable le plus important de la Tunisie.

Parmi les temps forts, l'inauguration de la Foire internationale du livre de Tunis par le Chef de l'Etat Kais Saied qui a donné une impulsion décisive à cette 40e édition. Il s'est attardé dans les principaux stands et pavillons faisant preuve de tout l'intérêt qu'il accorde au livre et prenant connaissance de nombreux aspects du programme de la Foire. Le succès de la Foire du livre tient essentiellement à la convergence de nombreux facteurs, qui, à l'instar des éditions précédentes, se sont conjugués au cours de cette session. A la fois élitiste et populaire, la Filt draine des visiteurs de tous bords et de tous les âges. Elle a la force de rassembler le public de toutes les catégories sociales et de toutes les générations.

La Filt confirme son rayonnement aussi bien culturel que commercial. Concernant ce dernier aspect, au total, 394 participants, dont 181 tunisiens et 213 étrangers en provenance de 37 pays ainsi que 148 148 titres ont pris part à cette fête du livre. La 40e édition s'est caractérisée par la diversification de l'offre, en particulier des ouvrages tunisiens dans les deux langues arabe et française : romans, récits autobiographiques, livres scientifiques, etc. Les titres en anglais gagnent de plus en plus de place et sont prisés par les jeunes.

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Cette grande diversification nous renseigne sur le saut qualitatif de la Foire qui est aussi un lieu d'échanges entre éditeurs, auteurs et public. Sur le plan des activités culturelles, le programme établi consolide l'identité de la Foire comme lieu de débats où les rencontres thématiques abordent des sujets d'actualité qui constituent les principaux préoccupations des professionnels du livre de tous horizons qui se sont réunis pour débattre des questions autour des langues des romans, la littérature pour adolescents, les nouvelles pratiques de lecture, les métiers du livre et l'intelligence artificielle, le piratage numérique et le droit de propriété intellectuelle, la communication culturelle et l'intelligence artificielle, l'économie créative, la stratégie nationale d'incitation à la lecture, la situation de l'édition et les moyens de communication modernes .

La présence du livre pour enfants et adolescents est quasi dominante. 7 espaces ont été mis à la disposition de 75 institutions qui ont proposé 216 activités destinées à cette frange de plus en plus élevée de ce public, dont le lien avec le livre, rompu à cause de l'invasion des réseaux sociaux, est à reconstruire. Consciente de la désaffection des jeunes à l'égard du livre, la Filt multiplie les incitations auprès de ce public en lui offrant une panoplie d'activités répondant à ses centres d'intérêt.

Parmi les points faibles, quelques failles au niveau de l'organisation, notamment les retards enregistrés de l'affichage indiquant les numéros des stands qui s'est effectué le deuxième jour de la Foire. Les rencontres, qui se déroulaient autrefois dans une salle fermée au deuxième étage, sont organisées depuis l'an dernier dans le pavillon du ministère des Affaires culturelles, ce qui a provoqué des désagréments pour les participants et l'assistance à cause du vacarme des visiteurs et de la concomitance d'autres activités.

En définitive, cette édition, à l'instar des précédentes, est remarquable par l'engouement populaire et les pics d'affluence qui démontrent que la Filt s'inscrit dans une dynamique de l'excellence et continue d'oeuvrer à valoriser la production éditoriale nationale, tout en assurant une large ouverture sur le monde.