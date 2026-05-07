Tunisie: L'EST retrouve le chemin de la victoire - Le résultat, faute d'efficacité...

Les « Sang et Or » ont dû cravacher dur avant de pouvoir déverrouiller la situation grâce au penalty obtenu par Diarra. Sans ce penalty, ils n'auraient pas trouvé le chemin des filets, même s'ils refaisaient le match.

« Je reviens des vestiaires. Les joueurs affichaient le sourire. Cette victoire les a enfin libérés. On est encore vivants.

Dans le football de haut niveau, on n'existe que par les victoires. Il fallait prendre à tout prix ces trois points qui nous donnent le droit de disputer le derby avec une ambition claire : jouer pour le titre », a déclaré Patrice Beaumelle -- après le coup de sifflet final du match disputé contre la JSO -- qui a vu son équipe remporter une victoire dans la douleur face à un adversaire qui a carrément refusé le jeu, se repliant la plupart de temps dans sa moitié du terrain.

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Avec 8 à 9 joueurs repliés en surface de réparation, il était difficile pour Florian Danho et ses camarades de se frayer un chemin. Pour déverrouiller la solide et accrocheuse défense d'El Omrane, il fallait faire preuve d'ingéniosité. Sauf que la puissance de Danho, aussi explosif soit-il, n'a pas suffi bien qu'il ait lourdement pesé sur la défense adverse tout au long de l'heure du jeu qu'il a disputé. Il a créé le danger plus d'une fois et il lui est même arrivé de prendre le temps de contrôler sa balle et d'envelopper son tir, mais à chaque fois, le finish lui a fait terriblement défaut.

Bref, Florian Danho a tout fait sauf mettre la balle dans les filets. Il est impératif qu'il travaille davantage la dernière touche et soigne plus sa frappe.

Diarra, l'homme par qui vient le danger

Amanallah Hmidhi est sans doute un jeune qui promet mais, il n'est pas encore prêt pour disputer les matchs chocs. Si le coach « sang et or » veut lui donner du temps de jeu, cela ne doit pas être fait quand l'équipe est appelée à prendre l'avantage. Aligné sur le couloir droit, il n'a apporté aucune solution. Aucune ouverture de brèche. Abdramane Konaté n'a rien apporté non plus sur le côté opposé. Chose que Patrice Beaumelle a comprise, ce qui l'a poussé à remplacer à la mi-temps Konaté et Hmidhi par Jabri et Diarra.

Et pour apporter de la percussion, Diakité a pris la place de Danho durant la dernière demi-heure de jeu. Le résultat ne s'est pas fait attendre. Le trio Jabri-Diakité-Diarra a apporté une plus-value à l'animation offensive et même si les tirs ont manqué le cadre, Diarra, bousculé en pleine surface, a provoqué un penalty, transformé par le revenant Yassine Meriah.

Retour au bon timing

Faisant son entrée à la 57', Yassine Meriah, qui a signé un retour gagnant, a joué pendant un peu plus d'une demi-heure, chose qui lui permet d'être prêt pour le derby. Un retour au bon timing quand on sait que Hamza Jelassi, expulsé contre la JSO, manquera à l'appel au derby. Pour Patrice Beaumelle et ses joueurs, la victoire obtenue face à la JSO est une bouffée d'oxygène. Une victoire essentielle pour mettre fin au blocage mental qui a empêché les joueurs de gagner lors des trois sorties du championnat qui ont suivi l'élimination en Ligue des champions. Pour l'Espérance, comme pour son voisin clubiste, le derby sera décisif dans l'octroi du titre. La bataille s'annonce rude, ce dimanche.