Madagascar: Mananjary - La propriétaire d'un hôtel décapitée

Le secteur hôtelier de Mananjary perd l'une de ses figures. Laurence Roseline, propriétaire du Jardin de la Mer, a été tuée hier.

La journée a commencé par une scène d'horreur, hier, à Antanambazaha, Mananjary. Laurence Roseline, connue pour avoir dirigé l'hôtel-restaurant Le Jardin de la Mer, a été retrouvée morte sur la véranda de son domicile. Sa domestique, arrivée tôt dans la matinée, a découvert le corps décapité et baignant dans le sang.

La tête de la victime reste introuvable malgré l'utilisation de chiens pisteurs dans les environs. Les enquêteurs ont immédiatement ouvert une procédure. Selon les premières constatations, le crime aurait été perpétré par une personne familière de la maison, et non par des bandits. Le corps portait de multiples blessures aux membres, causées par un instrument tranchant, probablement une bêche. La porte n'avait pas été forcée, mais l'intérieur de la maison était en désordre, laissant supposer un vol dont la nature reste à préciser. Le corps aurait été traîné vers le nord après le meurtre.

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La victime, déjà veuve, vivait seule, sans gardien. Ses deux filles, qui résident à Fenoarivo-Atsinanana, ont été prévenues et sont en route pour Mananjary. Mardi aurait été le jour de son anniversaire. L'hôtel Le Jardin de la Mer, qu'elle dirigeait autrefois, n'était plus en activité depuis sa destruction par un cyclone et n'avait jamais été reconstruit.

Tristesse

Ce drame survient dans un contexte de recrudescence des homicides dans la région. Le 30 mars dernier, une femme de 43 ans et sa fillette de 5 ans avaient été retrouvées mortes à Marofinaritra, dans la même commune, leurs corps portant des traces de coups de couteau.

La nouvelle du meurtre de Laurence Roseline a suscité de vives réactions. Des proches et des habitants lui ont rendu hommage, rappelant son habitude de marcher le matin au bord de la mer et l'accueil chaleureux qu'elle réservait dans son établissement.

« Reposez en paix, madame. On ne vous verra plus faire votre marche matinale au bord de la mer », a écrit un témoin. D'autres ont exprimé leur tristesse et présenté leurs condoléances à sa famille : « Trop triste. Courage à sa soeur, à ses enfants, à son frère et à toute la famille. »

Un ancien client a également témoigné : « J'ai eu l'occasion de séjourner à l'hôtel Le Jardin de la Mer. Un lieu vraiment agréable, avec un accueil chaleureux. »