Afrique: Banque islamique de développement - 39 centres de ressources et d'excellence retenus en Algérie

ALGER — La Banque islamique de développement (BID) a retenu 39 centres de ressources et d'excellence en Algérie, dans le cadre de son initiative visant à renforcer les échanges d'expertises entre les pays du Sud, indique mercredi un communiqué du ministère des Finances.

L'annonce a été faite lors de la cérémonie de présentation du rapport officiel relatif à la cartographie des centres de ressources et d'excellence en Algérie, organisée à Alger en présence du ministre des Finances et gouverneur de l'Algérie auprès du Groupe de la BID, Abdelkrim Bouzred, ainsi que de représentants des secteurs ministériels concernés et de partenaires du développement, notamment la Banque africaine de développement (BAD) et des agences du système des Nations unies.

Ce rapport de cartographie, élaboré par un cabinet d'études algérien mandaté par la Banque islamique de développement, a permis d'identifier et de recenser les capacités nationales d'expertise dans quatre grands secteurs stratégiques couvrant les domaines où l'Algérie dispose d'un savoir-faire reconnu et de compétences avérées, à savoir : l'industrie, l'énergie et les mines, les infrastructures, le capital humain et l'innovation, ainsi que la résilience et le développement durable.

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A l'issue d'un processus de sélection rigoureux, ce travail a abouti au classement de 39 institutions et organismes algériens en tant que "centres de ressources et d'excellence", susceptibles d'être mobilisés par la BID ainsi que par différents partenaires du développement dans la réalisation de projets de développement dans plusieurs pays.

Ces institutions ont été retenues sur la base de critères stricts, tenant notamment compte des expériences et des capacités dont elles disposent, leur permettant, à l'avenir, de mettre en oeuvre des projets de coopération Sud-Sud destinés à renforcer les capacités des pays membres de la BID afin de les aider à atteindre leurs objectifs de développement.

Cette opération a permis d'établir la première cartographie structurée de ce type en Algérie, susceptible de soutenir l'internationalisation des compétences et expertises nationales, souligne le communiqué, qui évoque également la possibilité d'élargir cette liste à l'avenir.

Les résultats de ce rapport mettent en lumière, selon la même source, "un potentiel national significatif offrant à l'Algérie l'opportunité de valoriser, partager et exporter son expertise technique au profit des pays du Sud, notamment les pays membres de la BID".

Cette initiative s'inscrit dans la continuité de la dynamique impulsée à l'occasion des réunions annuelles du Groupe de la BID, tenues en Algérie en 2025, marquées par le lancement officiel d'une plateforme dédiée à la promotion de la coopération Sud-Sud.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Bouzred a souligné l'importance "stratégique" de cette initiative, affirmant qu'elle constitue "un outil structurant permettant de valoriser l'expertise nationale et de renforcer la présence de l'Algérie dans les dynamiques de coopération internationale et de développement", selon le communiqué.