ORAN — La sélection algérienne de natation a remporté huit nouvelles médailles (1 or, 2 argent et 5 bronze), à l'issue des épreuves de la deuxième journée de la 17e édition des Championnats d'Afrique Open (juniors et seniors), disputées mercredi soir au Centre nautique du complexe olympique " Miloud Hadefi" d'Oran.

La seule médaille d'or a été décrochée par le nageur senior Ardjoune dans l'épreuve du 200 mètres dos, avec un temps de 2:02.40. Les deux médailles d'argent ont été obtenues par le junior Mehdi Dahamna, respectivement au 200 mètres nage libre et avec le relais senior 4x100 mètres quatre nages.

Les cinq médailles de bronze sont revenues à Fares Benzidoun (200 m nage libre), Allam Oussama (100 m brasse), Meroua Merniz (200 m dos), Mehdi Dahamna (200 m dos juniors) ainsi qu'au relais juniors mixte 4x100 mètres quatre nages.

Grâce à ces nouvelles performances, l'Algérie porte son total à 13 médailles (2 or, 4 argent et 7 bronze).

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Lors de la première journée, Jaouad Syoud avait offert à l'Algérie une médaille d'or au 200 m papillon. Les médailles d'argent avaient été remportées par Fares Benzidoun dans la même épreuve et par le relais mixte 4x100 m nage libre. Les deux médailles de bronze étaient revenues à Mohamed Sameur (800 m nage libre) et au relais juniors mixte 4x100 m nage libre.

Au terme des deux premières journées, les nageurs égyptiens dominent nettement la compétition, tant chez les seniors que chez les juniors, en occupant la tête du tableau des médailles, notamment en or.

La sélection algérienne (messieurs et dames) prend part à ces Championnats d'Afrique avec un effectif de 50 nageurs, dont 25 juniors. Outre les titres continentaux en jeu à Oran, les représentants algériens visent également les minima de qualification pour les Championnats du monde 2026.

Organisée par la Fédération algérienne des sports nautiques, en collaboration avec Africa Aquatics et sous l'égide du ministère des Sports, la compétition regroupe près de 450 nageurs issus d'une quarantaine de pays africains.