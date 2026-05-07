ALGER — Les projets de raccordement des sites miniers aux réseaux d'électricité et de gaz ont été au centre d'une réunion de coordination présidée, mercredi, par le ministre de l'Energie et des Energies renouvelables, Mourad Adjal et le ministre des Mines et des Industries minières, Mourad Hanifi.

Selon un communiqué du ministère de l'Energie et des Energies renouvelables, cette réunion s'est tenue au siège du ministère en présence des cadres centraux des deux secteurs, des directeurs généraux du groupe "Sonelgaz" et de ses filiales concernées, ainsi que du groupe "Sonarem".

Lors de cette réunion, l'accent a été mis particulièrement sur les projets de raccordement en électricité et en gaz des sites miniers de Oued El Kebrit (wilaya de Souk Ahras), Bled El Hadba (wilaya de Tébessa), Toumiat (Béchar), Tala Hamza (Béjaïa), ainsi que le site de Gara Djebilet (Tindouf).

A cette occasion, les deux ministres ont exprimé leur satisfaction quant à l'état d'avancement des travaux, tout en soulignant la nécessité de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la réception des infrastructures énergétiques dans les délais fixés.

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Les deux ministres ont également "salué le haut niveau de coordination rigoureuse atteint par les deux secteurs dans ce domaine, tout en donnant des instructions pour poursuivre les efforts consentis et intensifier la coordination efficace afin de relever les défis et de réaliser ces grands projets stratégiques dans les délais fixés", ajoute le communiqué.