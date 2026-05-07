Algérie: Départ d'un premier contingent de pèlerins d'Ouargla vers les Lieux saints

OUARGLA — Un premier contingent de pèlerins de wilayas du Sud-Est du pays a décollé, mercredi après-midi, de l'aéroport Ain El-Beida d'Ouargla, à destination des Lieux saints en Arabie Saoudite.

Ce premier vol, sur un total de neuf (9) vols "spécial Hadj" programmés jusqu'au 20 mai courant à partir de l'aéroport d'Ouargla, est constitué de 249 pèlerins des wilayas d'Ouargla et d'Illizi, ayant embarqué à bord d'un appareil de la compagnie aérienne nationale Air-Algérie à destination de Djeddah, dans de bonnes conditions d'organisation, salués à leur départ par les autorités locales.

Dans une déclaration à l'APS, le directeur local par intérim des Affaires religieuses et des Wakfs, El-Bouti Kadja, a indiqué que neuf (9) vols sont prévus au départ de l'aéroport d'Aïn El-Beida vers Médine et Djeddah (Arabie saoudite), pour le transport de plus de 2.500 pèlerins des wilayas d'El-Meghaïer, Touggourt, Djanet, Ouargla, Illizi et El-Oued.

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Toutes les mesures ont été prises pour assurer une prise en charge optimale des Hadjis, notamment ceux venant hors wilaya d'Ouargla, et ce, en coordination avec les différents services concernés, dont la direction de l'aéroport, les services de la Sureté nationale et des Douanes, ainsi que ceux de la Santé, avec un accompagnement de bénévoles des Scouts musulmans algériens et du Croissant-Rouge algérien.

Plusieurs pèlerins de ce premier contingent ont affiché une grande joie de se rendre aux Lieux saints de l'Islam pour l'accomplissement du Hadj (grand pèlerinage), louant les efforts déployés par l'ensemble des parties mobilisées pour la circonstance, en vue d'assurer le bon déroulement de l'opération.

Un deuxième vol est programmé ce soir du même aéroport, avec à son bord 249 pèlerins, à destination de Médine, également sur un appareil du transporteur national Air-Algérie.