Algérie: Session de formation au profit des cadres des espaces d'accueil et d'orientation

ALGER — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Soraya Mouloudji, a donné, mercredi, le coup d'envoi d'une session de formation destinée aux cadres des espaces d'accueil, d'écoute et d'orientation, indique un communiqué du ministère.

Organisée par visioconférence au profit de plus de 200 intervenants, cette session de formation s'inscrit dans le cadre de "l'approche de réforme adoptée par le secteur, en vue de renforcer les compétences professionnelles du capital humain, en tant que pilier essentiel pour un service public social plus performant".

Cette session vise à "doter les spécialistes et autres intervenants d'outils professionnels modernes et d'approches scientifiques alliant rigueur cognitive et dimension humaine, en vue d'assurer une prise en charge globale et intégrée à même de préserver la dignité des familles", ajoute le communiqué.

A cette occasion, la ministre a rappelé aux directeurs de l'Action sociale "l'impératif de se conformer aux instructions données en intervenant immédiatement dans les situations d'urgence, à travers la mobilisation des services concernés et des cellules de proximité chargées de la solidarité, tout en saisissant les services centraux pour information et consultation le cas échéant".

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Elle a en outre souligné la nécessité de "développer les projets numériques visant à faciliter les procédures administratives et à améliorer la qualité des services et de l'accueil des citoyens", en veillant à "optimiser le traitement des préoccupations et doléances exprimées au niveau local, en y répondant avec clarté, conformément à la législation en vigueur et dans les délais légaux".

Elle a également insisté sur "la nécessité d'épargner aux citoyens les déplacements inutiles".

Cette session "vise aussi à renforcer les capacités des intervenants dans la gestion des situations complexes avec un haut niveau de professionnalisme, à développer des techniques d'écoute et de communication efficaces en tenant compte des spécificités de chaque cas, à harmoniser les pratiques professionnelles au sein des espaces d'accueil et d'orientation et à former les participants à l'identification des parcours les mieux adaptés à la prise en charge familiale et à l'accompagnement", précise le communiqué.

La ministre a, par ailleurs, insisté sur la nécessité de "veiller à la mobilisation de tous les moyens matériels et organisationnels et à la mise en place des dispositifs et mesures nécessaires au bon déroulement des examens scolaires des élèves aux besoins spécifiques, qu'ils soient inscrits dans des établissements spécialisés ou intégrés dans des classes spéciales ouvertes en milieu scolaire".