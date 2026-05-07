Angola: L'UE salue le rôle de l'Angola dans la stabilité régionale

Luanda — L'Union européenne (UE) a salué, mercredi 6 mai, le rôle important joué par l'Angola en tant qu'acteur clé de la stabilité régionale.

Selon l'ambassadrice Rosário Bento Pais, représentante de l'UE dans le pays, le rôle du chef de l'État angolais, João Lourenço, est, dans ce contexte, d'une grande importance.

Ce rôle, a précisé la diplomate, se manifeste également dans l'exercice de la médiation régionale.

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S'exprimant lors de la cérémonie organisée à l'occasion de la Journée de l'Europe, le 9 mai, elle a déclaré qu'aucun pays ne peut, à lui seul, relever les défis actuels.

Pour Rosário Bento Pais, c'est dans ce contexte que l'UE s'engage à nouer des partenariats solides et équilibrés.

Ainsi, le partenariat avec l'Angola est l'expression concrète d'une vision d'une relation fondée sur l'ambition commune de construire un monde meilleur, sur le multilatéralisme et le dialogue.

Elle a également expliqué que, l'année dernière, sous l'impulsion de l'Angola, le partenariat entre l'UE et l'Afrique avait pris un nouvel élan.

Par conséquent, selon la diplomate, le partenariat avec l'Angola démontre que la coopération internationale, lorsqu'elle repose sur la confiance et le respect mutuel, produit des résultats concrets pour les populations.

De son côté, le ministre des Relations Extérieures, Téte António, a réaffirmé, lors d'une interview en marge de la cérémonie, le partenariat stratégique avec l'Union européenne.

« Nous avons un partenariat bilatéral, guidé par une vision commune, qui couvre divers secteurs », a-t-il souligné.

Il s'est donc félicité des résultats de la coopération avec le bloc européen.

Par ailleurs, la vice-présidente du MPLA, Mara Quiosa, a également évoqué l'importance de cette coopération.

Selon elle, il existe plus de 40 ans de coopération bilatérale, de confiance politique et de travail commun.

Dans ce contexte, elle a également souligné la tenue du sommet Union européenne-Union africaine dans le pays en 2025, ce qui, selon lui, constituait une démonstration politique très claire de tout ce qui avait déjà été accompli et de ce qui restait à faire.

La Journée de l'Union européenne est célébrée chaque année le 9 mai pour commémorer la déclaration historique de Schuman de 1950, qui a jeté les bases de l'Union européenne actuelle.

Cette date commémore la paix, l'unité et la coopération entre les pays européens après la Seconde Guerre mondiale, et représente l'un des symboles fondamentaux de l'identité européenne.