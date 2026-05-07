Afrique: Le Président Bassirou Diomaye Faye attendu au Sommet 'Arica Forward' à Nairobi

Dakar — Le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye participera au Sommet "Arica Forward", prévu à Nairobi au Kenya du 11 au 13 mai, a-t-on appris de source officielle.

En Conseil des ministres, mercredi, le chef de l'Etat a informé qu'il prendra part au Sommet "Arica Forward"qui aura lieu à Nairobi au Kenya du 11 au 13 mai 2026.

Le sommet "Africa Forward : des partenariats entre l'Afrique et la France pour l'innovation et la croissance" est une initiative du Kenya et de la France.

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Il réunira les présidents Emmanuel Macron et William Ruto, ainsi que les autres chefs d'État et de gouvernement africains.

Divers acteurs, Etats, entreprises, jeunesses, artistes, sociétés civiles et diasporas y prendront part.

Selon l'Elysée, "le sommet Africa Forward marque une étape majeure dans les relations entre la France et le continent africain", près de dix ans après le discours de Macron à Ouagadougou où le Président français nouvellement élu avait décrété la fin de la Françafrique, ses pratiques opaques et ses réseaux d'influence hérités du colonialisme.

Concernant la rencontre de Nairobi, "l'objectif principal est d'afficher et d'ancrer un partenariat renouvelé avec les pays africains", a déclaré à la presse la présidence française.

"Il sera l'occasion, selon la même source, de démontrer l'engagement de la France, du Kenya et des pays africains pour accélérer les investissements croisés et pour construire et financer des solutions concrètes aux défis communs, tels que le renforcement des systèmes de santé, la souveraineté alimentaire, la compétitivité dans le domaine du numérique, l'accès à l'énergie et la connectivité".

Elle rappelle que la rencontre s'inscrit dans la continuité du Sommet sur le financement des économies africaines de Paris en 2021, du Sommet pour le nouveau pacte financier mondial de Paris et du Sommet africain sur le climat de Nairobi en 2023, ainsi que du Sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne de Luanda en novembre 2025.

La première journée du sommet s'ouvrira par un forum d'affaires intitulé "Inspire and Connect", qui "mettra en évidence la profondeur des partenariats économiques franco-africains et valorisera les projets et initiatives portés par les secteurs privés africains et français".

Cette séquence sera marquée par plusieurs temps forts "autour de la jeunesse et sur des secteurs d'excellence, créateurs d'emploi et fédérateurs tels que le sport ou les industries culturelles et créatives".

La journée du 12 mai est consacrée au sommet proprement dit.

Les chefs d'Etat et de gouvernement aborderont la réforme de l'architecture financière internationale, la transition énergétique, l'industrialisation verte, l'économie bleue, la connectivité, l'intelligence artificielle, l'agriculture durable et la santé.

Les questions de formation et d'emploi des jeunes, de souveraineté et de compétitivité seront au cœur des discussions. Le sommet évoquera également les enjeux de paix et de sécurité en soutien des médiations africaines et des actions de l'Union africaine.

Certaines conclusions du sommet Africa Forward viendront nourrir la préparation du sommet du G7, que la France accueillera à Evian du 15 au 17 juin.

Le sommet sera clôturé mardi soir par un concert en présence de "grands noms de la musique africaine" et des diasporas.