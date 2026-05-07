Afrique: African Banker Awards - 55 nominés retenus pour l'édition 2026

Le magazine African Banker a annoncé une liste de 55 nominés pour l'édition annuelle 2026 des African Banker Awards. Selon un communiqué de presse, ces prix, qui célèbrent cette année leur 20ᵉ anniversaire, récompensent les institutions et les banquiers de premier plan qui contribuent de manière significative aux secteurs bancaire et financier en Afrique. Le 27 mai, les lauréats seront distingués pour leurs initiatives, transactions et produits bancaires innovants, transformateurs, durables et inclusifs au cours de l'année écoulée.

Les lauréats seront dévoilés lors de la cérémonie de gala officielle le 27 mai à Brazzaville, en République du Congo, en marge des Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. À l'occasion de sa 20ᵉ édition, les African Banker Awards continuent de reconnaître et de célébrer les individus et organisations exceptionnels qui contribuent à la transformation rapide du secteur des services financiers en Afrique.

Comme lors des éditions précédentes, l'édition 2026 est organisée par African Banker en partenariat avec IC Events, sous le haut patronage de la Banque africaine de développement.

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Le African Guarantee Fund, fonds créé pour partager les risques avec les banques commerciales afin de favoriser le financement des Pme, reviens-en tant que sponsor platine de la cérémonie. Atidi qui fournit des garanties contre les risques pays ainsi que d'autres services d'assurance associés est le sponsor exclusif du cocktail. Afreximbank et Ebid complètent le soutien en tant que sponsors or.

« La sélection des 55 nominés pour les African Banker Awards 2026 résulte de l'examen de plus de 250 candidatures soumises dans neuf catégories par des banques à travers le continent africain », précise-t-on.

La reconnaissance de la contribution des femmes dirigeantes dans le secteur bancaire, la sélection de cette année compte trois dirigeantes bancaires en lice pour le prestigieux prix de « Banquier de l'Année », contre deux en 2025.

Commentant les prix, Omar Ben Yedder, président du comité des Awards, a souligné le rôle clé des banques dans la structuration de transactions innovantes à travers le continent :

« Au cours des vingt dernières années, nous avons observé une évolution significative du rôle des banques. Elles structurent désormais des transactions de rupture et mobilisent des capitaux domestiques ainsi que leurs propres bilans pour financer des projets transformateurs. Les catégories "Deals" continuent de refléter une forte innovation visant à fournir des solutions locales indispensables. ».