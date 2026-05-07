Afrique de l'Ouest: Politique monétaire - Echanges à Dakar, entre les gouverneurs de la BCEAO et de la Beac

Le Gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (Bceao), Jean-Claude Kassi Brou et le Gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale (Beac), Yvon Sana Bangui ont tenu une rencontre bilatérale le mercredi 6 mai 2026, à Dakar, au Siège de la Bceao.

Selon un communiqué de presse, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de coopération signé entre la Bceao et la Beac le 18 novembre 2008 à Dakar, aux fins de renforcer la synergie d'actions entre les deux instituts d'émission face aux défis communs.

Les deux parties ont procédé à un examen de l'état d'avancement du plan d'actions couvrant la période 2025-2026, adopté à Yaoundé le 27 janvier 2025, et ont évalué les progrès accomplis.

Selon le document, les échanges ont porté sur la politique monétaire et les axes prioritaires ci-après : la transformation digitale et l'inclusion financière ; l'innovation, la cybersécurité et les systèmes d'information ; la surveillance, la modernisation et l'interconnexion des systèmes et moyens de paiement ; les relations financières extérieures.

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« Les deux institutions se sont félicitées des avancées significatives enregistrées dans le renforcement du partage d'expériences, marquées par la tenue régulière de concertations techniques. Elles ont réaffirmé leur engagement à poursuivre et à consolider cette coopération », lit-on dans le document.

Les Gouverneurs ont souligné l'importance de cette coopération pour la consolidation de la stabilité monétaire et financière au sein de l'Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) et de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cemac), ainsi que pour le renforcement de l'intégration financière régionale, en particulier dans le cadre des travaux de l'Association des Banques centrales africaines (Abca).

Les deux parties, précise-t-on, ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur concertation au sein des instances régionales et internationales. Les Gouverneurs ont convenu de tenir la prochaine rencontre bilatérale en 2027, au siège de la Beac. Au terme des travaux, le Gouverneur de la Beac a exprimé sa profonde gratitude au Gouverneur de la Bceao, ainsi qu'à ses équipes pour la qualité de l'accueil et la richesse des échanges