Angola: Collision entre véhicules fait deux morts et plusieurs blessés à Cabo Ledo

Icolo e Bengo ( — Deux personnes ont perdu la vie et dix autres ont été blessées ce jeudi sur la route nationale 100/Sud, dans la municipalité de Cabo Ledo, province d'Icolo e Bengo, suite à une collision entre un véhicule léger et un poids lourd.

L'information a été communiquée par le Service de protection civile et des pompiers (SPCB) dans un communiqué transmis à l'ANGOP. L'accident s'est produit à 5h20 près du hameau de Sete Irmãos, à Rio Seco.

Selon le rapport, la collision a impliqué un Toyota Land Cruiser marron, immatriculé LD-62-22-Fk, conduit par Cufundala Faustino Capeça, 35 ans, avec 12 passagers à bord, et un camion Scania bleu, immatriculé LD-37-27-AM, conduit par Pedro Damião Feliciano, 38 ans, qui transportait du bétail et était stationné sur la voie publique.

Les victimes décédées étaient âgées de 47 à 52 ans, tandis que les 10 blessés, âgés de 20 à 38 ans, ont été évacués vers l'hôpital municipal de Cabo Ledo dans un état grave.

Depuis le début de l'année, plusieurs accidents mortels de la route ont été recensés sur la route nationale 100.