Sénégal: La pluviométrie de cette année sera tardive et déficitaire, selon l'ANACIM

6 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La pluviométrie de cette année sera non seulement déficitaire mais tardive également, a déclaré l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM), mercredi, à Dakar, ajoutant qu'il y aura inhabituellement des pluies en octobre.

"Au Sénégal, on s'attend, pour la première partie de la saison, à des [pluies] déficitaires", a annoncé Oumar Konté, le directeur de la météorologie à l'ANACIM. La première partie de la saison des pluies va de mai à juillet, a-t-il précisé lors d'un atelier consacré à la pluviométrie de cette année.

"On s'attend à un début un peu tardif [de l'hivernage], avec des risques de longues pauses sèches, qui pourraient causer des faux départs en début de saison", a prédit l'ingénieur agrométéorologique, ajoutant : "Cette situation mérite une attention particulière." En août, "il y aura un léger mieux", a-t-il poursuivi. "À partir du mois d'août, la chaleur va un peu se renforcer, ce qui aura pour conséquence d'améliorer les conditions pluviométriques."

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L'amélioration de la pluviométrie va se poursuivre jusqu'en octobre, ce qui n'empêchera pas les pluies d'être globalement déficitaires, d'après Oumar Konté. "À cause de la concentration des précipitations sur une courte période, il pourrait y avoir des évènements extrêmes, des pluies [...] qui pourraient causer des inondations", a-t-il prévenu.

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