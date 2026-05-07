Sénégal: Les questions de paix et de sécurité au coeur de la Stratégie nationale de l'équité

Ziguinchor — Les questions de paix et de sécurité ont été, mercredi, au centre des échanges lors de l'atelier régional de concertation à Ziguinchor (sud) sur la Stratégie nationale de l'équité (SNE) où les acteurs ont insisté sur l'impossibilité d'aborder les enjeux d'équité sans intégrer ces enjeux, a constaté l'APS.

Les participants ont insisté sur le fait que la situation particulière de la Casamance, marquée par plusieurs décennies de crise, continue d'impacter fortement les conditions de vie des populations. Présidant les échanges, la directrice générale du développement communautaire et de la promotion de l'équité, Aasiya Gaye Diop, a indiqué que cette rencontre s'inscrit dans un processus national couvrant les 14 régions du Sénégal.

Elle a précisé que l'étape de Ziguinchor vise à établir un état de référence sur les questions d'équité sociale et territoriale, notamment à travers des indicateurs liés à l'accès aux services sociaux de base, tout en tenant compte des spécificités locales. Les discussions ont également mis en lumière la situation des personnes déplacées, considérées comme des groupes vulnérables ayant des besoins spécifiques, notamment en matière de réinsertion et d'accès à l'état civil.

Les acteurs ont aussi évoqué les contraintes liées aux zones insulaires, la région comptant plus d'une vingtaine d'îles, ainsi que les difficultés d'accès aux services essentiels, "autant de facteurs qui accentuent les inégalités". Intervenant à l'ouverture de l'atelier, l'adjoint au préfet de Ziguinchor, Modou Samb, a souligné que cette démarche traduit une rupture avec les approches centralisées, en privilégiant une concertation avec les acteurs territoriaux.

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Il a rappelé que la Stratégie nationale de l'équité s'inscrit dans l'agenda Sénégal 2050 et vise à garantir à chaque citoyen, indépendamment de sa situation, un accès équitable aux opportunités de développement. Les autorités ont insisté sur la nécessité d'une approche différenciée fondée sur une analyse fine des réalités locales.

Elles ont réaffirmé que rien n'est encore figé dans le processus d'élaboration de la stratégie, appelant à l'intégration des contributions des acteurs pour faire de Ziguinchor une région prioritaire et un pôle moteur du développement national, en phase avec les ambitions de justice sociale et de cohésion territoriale.