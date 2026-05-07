Sénégal: Deux mille vingt-cinq, une année d'accélération des performances de la Sonatel, selon son directeur général

Dakar — Le groupe Sonatel a connu en 2025 une "accélération" de ses performances, a déclaré son directeur général, Brelotte Bâ, dans le dernier rapport annuel de la société de télécommunications.

"L'année 2025 a été une année d'accélération pour le groupe Sonatel", a écrit M. Bâ dans le rapport annuel 2025 de cette entreprise. Il affirme que "l'essor de la data mobile (les données mobiles) et l'expansion continue des réseaux 4G" font partie des signes de cette accélération. Les données mobiles ont confirmé leur "rôle de principal moteur de croissance" de la société de télécommunications, le nombre d'abonnés ayant atteint 22,5 millions en 2025 en augmentant de 8 %, indique le rapport.

Selon ce document consulté par l'APS, l'Internet "haut débit fixe" du groupe Sonatel a réalisé "une performance remarquable" en 2025, atteignant 1,16 million d'abonnés et réalisant une croissance de 26,1 % tirée par la fibre optique. La Sonatel, qui vend ses services sous la marque Orange en Guinée, en Guinée-Bissau, au Mali, au Sénégal et en Sierra Leone, affirme que sa couverture 4G a atteint des niveaux variés, "avec un pic de 98 % de la population selon les pays" et 40,3 millions de clients.

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En ce qui concerne les services financiers, "Orange Money compte désormais 13 millions de clients actifs", ce qui confirme "son rôle structurant dans l'inclusion financière et la digitalisation des économies locales". "Notre empreinte économique atteint 1 108 milliards francs CFA, 50 % du chiffre d'affaires étant redistribués aux États sous forme de contributions fiscales", note la Sonatel, ajoutant avoir créé près de 5 000 emplois directs et plus de 200 000 emplois indirects.

Développer des compétences numériques

La société de télécommunications dit avoir formé au moins 27 000 jeunes aux métiers du numérique en 2025 et soutenu l"'inclusion socioéconomique" de plus de 2 000 femmes. "L'un des enjeux majeurs reste la réduction du gap d'usage numérique, qui est encore supérieure à 50 % dans plusieurs pays" où opère le groupe Sonatel, relève le rapport en citant Brelotte Bâ. Selon ce dernier, la couverture réseau de la Sonatel est restée élevée.

Cette année, la Sonatel, dont l'État du Sénégal détient 26 % du capital, veut "consolider son rôle d'acteur clé de la transformation numérique en Afrique", en faisant du renforcement des infrastructures de connectivité et du développement des services numériques innovants ses priorités. Pour y arriver, le groupe va s'appesantir sur la fintech, le cloud, la cybersécurité et l'intelligence artificielle.

Il prévoit de poursuivre "l'évolution de son mix technologique" en combinant fibre optique, réseaux mobiles 4G/5G et solutions satellitaires, afin d'élargir l'accès à la connectivité. Elle aspire à promouvoir l'adoption des smartphones et à développer des compétences numériques.

La Sonatel dit, par ailleurs, se mobiliser pour l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse prévus cette année (31 octobre-13 novembre) à Dakar, son objectif étant d"'assurer la connectivité de l'évènement et [de] contribuer à en faire un catalyseur d'innovations". "Nos investissements continueront de soutenir le déploiement de réseaux performants et l'essor de nos plateformes digitales", assure le rapport en citant Brelotte Bâ.