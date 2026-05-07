Angola: L'AICC annonce la création d'un Bureau des conventions en Angola pour dynamiser le tourisme

Luanda — Le directeur exécutif de l'Association internationale des congrès et conventions (AICC), Senthil Gopinath, a déclaré mercredi que l'Angola était prêt à accueillir des événements internationaux majeurs, considérant la création d'un bureau dans le pays comme une étape historique.

S'adressant à la presse après une audience accordée par le président de la République, João Lourenço, il a insisté sur le fait que la création de ce bureau représentait une avancée décisive pour positionner l'Angola sur le circuit mondial des congrès et conventions.

« Ce que nous avons accompli aujourd'hui est historique. Il s'agit du lancement du Bureau des conventions d'Angola, un instrument qui favorisera le développement du tourisme événementiel et permettra d'organiser davantage de réunions et de conférences dans le pays », a expliqué Senthil Gopinath.

Selon lui, la stratégie consiste à collaborer avec des partenaires internationaux afin de promouvoir, à l'échelle mondiale, le potentiel de l'Angola comme destination pour les grands rassemblements professionnels.

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Par ailleurs, il a souligné que le développement du tourisme est intégré à la stratégie nationale du gouvernement angolais, le pays disposant déjà des atouts nécessaires pour s'imposer dans ce secteur.

« La vision actuelle est essentielle. L'industrie est prête, et le pays aussi. Il nous faut maintenant faire savoir au monde entier que l'Angola est prêt à accueillir des événements majeurs », a-t-il déclaré.

Le gestionnaire a ajouté que l'existence d'infrastructures, telles que des centres de conventions et des complexes hôteliers, renforce la capacité du pays à organiser des événements régionaux et internationaux, contribuant ainsi à la croissance du secteur touristique.

Selon lui, le ministre du Tourisme angolais pourrait jouer un rôle important d'« ambassadeur » pour le pays dans la promotion internationale de la destination.

Senthil Gopinath a réaffirmé que sa mission est de faire connaître cette nouvelle réalité à l'échelle mondiale, en invitant les organisations et les promoteurs à choisir l'Angola comme lieu de congrès et de conventions.

« L'Angola est prêt à tous égards. Le message que nous adressons au monde est clair : le pays peut accueillir des réunions et des événements de grande envergure », a-t-il affirmé.

Mercredi, à Luanda, le lancement officiel du Bureau de conventions d'Angola a eu lieu au Centre de conventions de Talatona, suite à l'approbation du décret présidentiel 23/26 du 27 janvier, portant mesures de développement du tourisme événementiel.

À propos de l'AICC

L'Association internationale des congrès et conventions (AICC), organisation internationale à but non lucratif fondée en 1963 et basée à Amsterdam, s'est imposée comme l'une des principales plateformes mondiales pour la promotion, la diffusion des connaissances et la mise en réseau du secteur des réunions, congrès et conventions.

Elle rassemble plus d'un millier d'organisations et d'entreprises réparties dans une centaine de pays, intégrant destinations touristiques, centres de congrès, organisateurs d'événements et associations internationales, et se positionne comme un réseau stratégique pour le développement de l'industrie des réunions professionnelles.

Sur le plan stratégique, la mission de l'AICC est de renforcer et de développer le secteur événementiel mondial, en promouvant les congrès et conventions comme instruments de développement économique et social.

À cet effet, l'organisation investit dans la production de données et les études de marché, créant ainsi des opportunités d'affaires pour ses membres, ainsi que dans le renforcement de leurs capacités institutionnelles grâce à des formations et des outils spécialisés.

L'institution défend également l'importance des événements internationaux auprès des gouvernements et des organisations internationales, encourageant l'innovation et les pratiques durables, dans le but de façonner l'avenir et de renforcer la valeur des rencontres internationales à l'échelle mondiale.

Parmi ses principaux domaines d'activité figurent l'organisation de forums internationaux, tels que le Congrès, l'élaboration de rapports et de classements internationaux, la certification professionnelle et l'accompagnement des pays et des villes dans l'accueil de grands événements.