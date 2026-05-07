Afrique: L'Angola participe au Forum international d'examen des migrations 2026

Luanda — Le secrétaire d'État à la Coopération internationale et aux Communautés angolaises, Domingos Vieira Lopes, participe, du 5 au 8 mai, au Forum international d'examen des migrations 2026, au siège des Nations Unies à New York.

Selon une note de la Mission permanente de l'Angola auprès des Nations Unies, à laquelle ANGOP a eu accès, cet événement, placé sous le thème « Mise en œuvre du Pacte mondial pour les migrations dans une approche à 360 degrés fondée sur les routes migratoires », constitue une occasion pertinente de renforcer le dialogue international.

Il vise également à promouvoir des solutions concrètes et à consolider les partenariats, contribuant ainsi à une gestion des migrations plus sûre, plus ordonnée et plus régulière, dans l'intérêt des États et des migrants.

La note précise que la délégation angolaise comprend, entre autres, le chargé d'affaires de la Mission permanente de l'Angola auprès des Nations Unies, Mateus Luemba, la directrice générale de l'Institut des communautés angolaises à l'étranger et des services consulaires, Maria Filomena Neto António, et la conseillère du secrétaire d'État, Laurinda do Rosário Monteiro.

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Dans le cadre de son programme de travail, la délégation a participé, mardi, à une table ronde consacrée à l'analyse des objectifs de développement durable (ODD) 2, 5, 6, 12 et 18.

L'après-midi, le secrétaire d'État à la Coopération internationale a présidé la réunion de coordination de la participation du pays au Forum.

Le Forum international d'examen des migrations (FIEM) est le principal mécanisme intergouvernemental des Nations Unies chargé du suivi et de l'examen de la mise en oeuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (PMM), adopté en 2018.

Cet événement se déroule dans un contexte international marqué par des défis croissants liés à la mobilité humaine, notamment l'augmentation des migrations irrégulières, l'intensification des facteurs climatiques et économiques qui les alimentent, la nécessité de renforcer les voies de migration régulière et l'importance d'apporter des réponses coordonnées, équilibrées et respectueuses des droits humains.

Il offrira aux États membres l'occasion d'évaluer les progrès accomplis, d'identifier les difficultés persistantes et d'examiner les moyens de renforcer la coopération internationale pour la mise en oeuvre du Pacte mondial pour les migrations, en privilégiant une approche intégrée fondée sur les itinéraires migratoires.

Pertinence stratégique pour l'Angola

En tant que pays d'origine, de transit et de destination, l'Angola est confronté à des défis et des opportunités liés à la mobilité humaine, notamment la nécessité de promouvoir des migrations sûres, ordonnées et régulières, de renforcer les mécanismes de protection des migrants et de dynamiser la contribution de la diaspora au développement national.

La participation de l'Angola permettra notamment au pays de suivre l'évolution des discussions multilatérales sur la gouvernance des migrations et d'influencer la définition des orientations politiques internationales ; elle renforcera également le lien entre migration et développement durable, conformément au Plan national de développement 2023-2027 et à l'Agenda 2030.

Selon l'ordre du jour, le secrétaire d'État, Domingos Custódio Vieira Lopes, interviendra lors du débat général du Forum ce jeudi 7 mai.