Sénégal: Fatick - L'Espace Ado/Jeunes appelé à être un cadre 'accessible et sécurisé'

6 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Fatick — L'Espace Ado/Jeunes inauguré mercredi, à Fatick (centre) doit être un cadre "accessible et sécurisé" permettant aux jeunes de bénéficier de services de santé de qualité, a souligné la gouverneure de région Ngoné Cissé.

"Dans un contexte où les jeunes occupent une place importante, il est de notre responsabilité de leur offrir un cadre accessible et sécurisé leur permettant de bénéficier de services de santé de qualité tout en préservant leur dignité et leur droit", a-t-elle dit en marge de la cérémonie d'inauguration. Cet espace dédié aux adolescents et aux jeunes, construite par l'Agence de coopération belge (ANABEL)) avec l'Etat du Sénégal est logé au Centre de santé de la région de Fatick.

Il est composé d'une salle de réunion destinée à accueillir des séances de formation et de sensibilisation au profit des jeunes sur les violences faites aux filles, et d'un bureau. "Cet espace ne doit pas être perçu uniquement comme une infrastructure, mais un véritable outil de transformation sociale contribuant à renforcer la santé et le bien-être des jeunes, à prévenir les comportements à risque et à promouvoir un avenir sain", a souligné la gouverneure.

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Elle a par ailleurs invité les équipes de santé à offrir un service de qualité aux jeunes, notamment dans le domaine de la santé de la reproduction. Le directeur régional de la Santé, le docteur Assane Ndiaye, s'est engagé pour sa part à mettre à disposition de l'Espace Ado/jeunes des ressources humaines qualifiées et renforcer les activités de sensibilisation. "Le défi est d'assurer l'opérationnalisation effective du centre et nous nous engageons à mettre en place des ressources humaines de qualité et à renforcer les activités de sensibilisation", a-t-il assuré.

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