Sénégal: Kédougou - Un appui de plus de 18 millions CFA du conseil départemental aux femmes et jeunes porteurs de projets

Kédougou — Le conseil départemental de Kédougou (sud-est) a débloqué 18,5 millions francs CFA pour soutenir des femmes et des jeunes porteurs de projets, a constaté l'APS.

Ce soutien s'inscrit dans le cadre du Fonds d'investissement social et minier (FISE) mis en place par la Société minière Pettowal Mining Company (PMC). "C'est une remise d'accompagnements aux femmes et jeunes porteurs de projets dans le cadre du fonds d'investissement social et environnemental de la société minière Pettowal Mining Compagnie (PMC)", a déclaré Mamadou Saliou Sow, président du conseil départemental de Kédougou.

Intervenant lors de la cérémonie de remise d'enveloppes aux bénéficiaires, Mamadou Saliou Sow a rappelé que le conseil départemental de Kédougou a remis aux maraîchers opérant au bord du fleuve Gambie des rouleaux de grillage pour la clôture de leur périmètre. "Notre objectif aujourd'hui, c'est l'employabilité des jeunes de Kédougou. Et nous avons déjà formé l'année dernière cent jeunes dans différents métiers", de l'électricité aux métiers du bâtiment, en passant par la plomberie et la restauration, a-t-il rappelé.

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Le président du conseil département de Kédougou a fait part de son engagement à continuer à accompagner les jeunes et les femmes qu'il considère comme des leviers de développement. "Nous allons continuer à soutenir les jeunes et les femmes de ce département parce que c'est l'objectif premier fixé dans le cadre de la convention avec la société minière PMC et nos autres partenaires", a assuré M. Sow.

Il a salué le partenariat liant le conseil départemental de Kédougou à la société minière PMC de Mako, lequel a permis de faire, selon lui, de grandes réalisations dans le département, en termes d'infrastructures sociale de bases et de micro-projets économiques.