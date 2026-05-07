Sénégal: Ecobank inaugure sa première agence destinée à l'encadrement des entrepreneures sénégalaises

Dakar — Ecobank Sénégal a inauguré, mercredi, à Dakar, la première agence au Sénégal de son programme Ellever, destiné à l'encadrement et au financement des entrepreneures.

"C'est avec une grande fierté que nous inaugurons aujourd'hui notre première agence entièrement dédiée au programme Ellever", a dit le directeur général d'Ecobank Sénégal, Sahid Yallou, lors de la cérémonie d'inauguration. D'après M. Yallou, la création de cette agence et son inauguration sont une étape importante de la matérialisation de l'engagement pris par la banque, depuis quatre ans, d'impacter davantage l'activité économique des femmes en leur offrant des services financiers et non financiers (formations, accompagnement, mise en réseau, mentorat, etc.).

Les femmes créent des richesses et des emplois stables, malgré les contraintes auxquelles elles sont confrontées en matière d'accès au financement, ce qui a encouragé Ecobank Sénégal à créer une agence d'encadrement pour elles, selon son directeur général. Le déficit du financement des activités entrepreneuriales des femmes en Afrique est estimé à 42 milliards de dollars US, environ 23 380 milliards de francs CFA, a indiqué Sahid Yallou.

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Le programme Ellever, créé pour aider à combler ce déficit, a permis au groupe bancaire Ecobank de soutenir l'activité économique de 103 000 femmes vivant dans les 32 pays africains où il est présent, d'après lui. En 2025, au moins 24 000 femmes ont bénéficié de formations, de services de mentorat et d'autres formes de soutien non financier, a dit le directeur général d'Ecobank Sénégal. Il affirme que ces services sont offerts aux entrepreneures, aux femmes salariées et aux femmes actives dans l'économie informelle.

Ecobank aide les femmes à accéder au crédit et aux marchés, à renforcer aussi leurs compétences entrepreneuriales, a assuré M. Yallou, ajoutant : "Nous passons d'une logique de financement à une logique d'accompagnement à 360 degrés." L'agence inaugurée par le directeur général d'Ecobank se trouve dans la commune d'arrondissement de La Médina. Elle va offrir des services bancaires, de mentorat et de réseautage aux entrepreneures, les conseiller et leur dispenser une éducation financière en même temps, selon la direction générale d'Ecobank Sénégal.

Cette agence va les aider aussi à accéder aux opportunités commerciales, au Sénégal comme dans d'autres pays, selon la filiale sénégalaise du groupe bancaire panafricain.

Le directeur général d'Ecobank Sénégal, Sahid Yallou

"C'est ici la maison des entrepreneures", a lancé Sahid Yallou, s'adressant à celles d'entre elles venus à l'inauguration de l'agence. Il leur recommande d"'oser" et d"'avoir de l'ambition". Les femmes n'ont pas besoin de la philanthropie, mais des opportunités et des moyens de les saisir, a dit M. Yallou en leur promettant le soutien constant d'Ecobank Sénégal. Il dit souhaiter que d'autres agences Ellever puissent être créées à Dakar et dans les autres régions du Sénégal.

La cérémonie d'inauguration de l'agence Ellever de La Médina s'est déroulée en présence de Bamba Fall, le maire de cette commune d'arrondissement, du directeur général de l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises, Alpha Thiam, de nombreuses entrepreneures et de représentants de plusieurs institutions, dont ONU Femmes, l'organisation chargée de l'autonomisation des femmes aux Nations unies.