Afrique: Les Premières Dames d'Angola et du Gabon visitent AFRIYAN et le Musée de la Monnaie

Luanda — La Première Dame d'Angola, Ana Dias Lourenço, et la Première Dame du Gabon, Zita Oligui Nguema, ont visité mercredi le Réseau africain des adolescents et des jeunes pour la population et le développement (AfriYAN) et le Musée de la Monnaie.

Cette visite s'inscrivait dans le cadre de la visite d'État du Président du Gabon, Brice Oligui Nguema, visant à renforcer la coopération bilatérale.

Au cours de la visite guidée, les deux dirigeantes ont reçu des explications détaillées sur le fonctionnement de l'organisation.

AfriYAN est un réseau régional créé pour défendre les droits des jeunes, notamment en matière de santé sexuelle et reproductive, et promouvoir leur participation au développement en Afrique.

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L'organisation sert de plateforme de coordination pour les associations de jeunesse et est fortement présente en Angola dans les domaines de la santé et des droits humains, y compris la prévention du VIH/sida.

Selon Domingas Maneco, assistante de programme de l'association, AfriYAN mène des actions de plaidoyer en matière de santé sexuelle et reproductive, abordant des sujets tels que la santé menstruelle, les violences sexistes et la planification familiale, dans le cadre du programme FP2030, inscrit dans l'Agenda 2030 des Nations Unies.

Domingas Maneco a indiqué qu'en Angola, l'organisation existe depuis cinq ans et a déjà bénéficié à près de 20 000 jeunes.

« Nous avons mené des campagnes dans les communautés, les écoles, les hôpitaux et les marchés, dans le cadre de projets de lutte contre les violences sexistes et de promotion de la planification familiale. Nous distribuons également des serviettes hygiéniques réutilisables aux communautés défavorisées, contribuant ainsi à la lutte contre la précarité menstruelle », a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté que ces serviettes hygiéniques sont produites par la coopérative Nayuca, créée dans le but de réduire la précarité menstruelle chez les adolescentes. Chaque bénéficiaire reçoit entre 8 et 10 serviettes hygiéniques réutilisables, deux culottes et un bracelet pour le suivi du cycle menstruel, une mesure visant à prévenir les absences scolaires pendant les règles.

AfriYAN est présente dans les provinces de Luanda, Benguela, Huíla, Namibe et Cunene, et prévoit de s'étendre prochainement à Malanje et Moxico.

Mercredi également, les Premières Dames ont visité le Musée de la Monnaie, où elles ont reçu des explications sur l'histoire et l'évolution de la monnaie nationale.

À la fin de la visite guidée, Zita Oligui Nguema a laissé un message dans le livre d'or, remerciant pour l'accueil chaleureux et soulignant la richesse historique du lieu.

« Ce lieu, riche en découvertes et très bien conservé, possède un patrimoine historique exceptionnel. Cette visite a été enrichissante et marque dignement mon séjour en Angola », a-t-elle écrit.

La visite s'est conclue par un moment culturel, durant lequel les deux personnalités ont assisté à l'interprétation de trois oeuvres musicales angolaises par l'Orchestre Symphonique National d'Angola.