Angola: La Serbie manifeste son intérêt pour le corridor de Lobito

Luanda — L'ambassadeur de Serbie, Miloš Perišić, a exprimé l'intérêt de son pays pour un investissement dans le corridor de Lobito, compte tenu de l'importance stratégique et économique de ce projet pour l'Angola, les pays de la région australe et au-delà.

Dans un entretien exclusif accordé jeudi à l'ANGOP, évoquant les quelque 50 années de coopération et d'investissements serbes, le diplomate a déclaré que les hommes d'affaires serbes suivent avec grand intérêt l'évolution du projet, leur pays comptant plusieurs entreprises du secteur des infrastructures.

Le corridor de Lobito est un projet d'infrastructure de transport axé sur la réhabilitation et la modernisation du chemin de fer de Benguela (CFB) et des lignes adjacentes.

Ce corridor relie le port de Lobito, sur la côte atlantique angolaise, à l'intérieur du pays, à la République démocratique du Congo (RDC) et, à terme, à la Zambie, facilitant ainsi le transport de minéraux et d'autres marchandises importantes dans la région.

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Selon l'ambassadeur, la Serbie peut également soutenir le développement économique de l'Angola dans les domaines du transfert de technologies et de savoir-faire technique, en s'appuyant sur l'expérience de ses entreprises.

« Dans le domaine des infrastructures, les entreprises serbes sont présentes en Angola depuis plusieurs années et participent à la construction de divers projets ayant un impact majeur sur la population », a-t-il souligné.

Il a indiqué que plusieurs entreprises serbes s'implanteront prochainement dans différentes provinces du pays pour produire du matériel agricole.

« Cela signifie que nous apporterons notre savoir-faire et produirons ici même des machines agricoles et d'autres équipements susceptibles d'intéresser l'Angola. Des entreprises serbes manifestent également un intérêt pour investir dans la production de semences, notamment de maïs, de soja et de blé », a-t-il précisé.

Le diplomate a qualifié d'excellentes les relations de coopération entre les deux pays, soulignant les différents accords bilatéraux signés, en particulier dans les domaines du commerce, de la culture et de la défense.

Pour Miloš Perišić, les relations de coopération entre l'Angola et la Serbie « sont historiques et fructueuses », et son pays est « toujours prêt à les renforcer davantage ».

Il a rappelé que la Serbie, ex-Yougoslavie, avait été le premier pays européen à reconnaître l'indépendance de l'Angola et à soutenir l'État angolais dans divers domaines, notamment l'éducation et l'assistance médicale.

« La Serbie fut l'un des premiers pays à envoyer un navire armé pour soutenir la lutte angolaise pour l'indépendance. Cette année, nous célébrerons le 65e anniversaire de la première réunion du Mouvement des non-alignés. Nous organiserons un grand événement et inviterons l'Angola comme partenaire », a-t-il ajouté.

Formation

Dans le domaine de l'éducation, l'ambassadeur Miloš Perišić a révélé que cinq à dix boursiers angolais obtiennent chaque année leur diplôme en Serbie, dans le cadre d'un programme de coopération existant depuis la première génération de diplomates.

Selon l'ambassadeur, les boursiers suivent des formations techniques et supérieures dans divers domaines.

Il a précisé que l'ex-Yougoslavie avait commencé à former des professionnels angolais après 1975, année de la déclaration d'indépendance de l'Angola, notamment la première génération de journalistes.

Il a rappelé que la première génération de journalistes angolais avait été formée à Belgrade après l'indépendance, grâce au soutien de professeurs originaires de l'ex-Yougoslavie, un fait qu'il a souligné comme source de fierté pour les liens historiques avec l'Angola.

Par ailleurs, M. Perisic a indiqué que des étudiants angolais suivaient des formations en médecine, ingénierie, agronomie et technologie dans le cadre du programme bilatéral en cours.

« L'Angola et la Serbie entretiennent de bonnes relations diplomatiques et des liens historiques solides que nous souhaitons approfondir », a-t-il assuré.

En février dernier, à Belgrade, l'Angola et la Serbie ont exprimé leur intérêt pour le renforcement de leurs relations politiques et diplomatiques ainsi que pour la multiplication des mesures de coopération dans divers domaines, dans l'optique de la signature de douze nouveaux accords.