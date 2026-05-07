Angola: Un expert appelle les parents à maîtriser les TIC pour une meilleure éducation de leurs enfants

Humpata ( — L'ingénieur informatique Francisco Lussati Lima a averti les parents et tuteurs qu'ils doivent investir davantage dans leurs compétences en technologies de l'information et de la communication (TIC) afin de mieux accompagner leurs enfants et de prévenir toute manipulation ou dépendance.

Cet avertissement a été lancé mercredi dernier à Humpata, dans la province de Huíla, lors de la 27e session du Conseil provincial de la famille de Huíla, qui s'est tenue sur le thème « Technologies numériques, inclusion et transformation des relations familiales ».

Le technicien a constaté que les enfants utilisent les outils technologiques sans discernement et sans supervision parentale, ce qui crée une distance entre parents et enfants et un vide au sein de la famille.

Selon l'expert, l'utilisation des TIC par les enfants se fait sans surveillance parentale, et les parents doivent s'inquiéter de la consommation de contenus qui ne reflètent pas la culture et les valeurs locales, ce qui fragilise l'éducation traditionnelle.

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Il a souligné que les parents doivent comprendre l'influence, positive ou négative, que les outils technologiques peuvent avoir sur les résultats scolaires.

Il a ajouté qu'un tel contrôle permettrait de favoriser des familles plus équilibrées émotionnellement, sans pour autant engendrer de menaces pour la société, une fragilité ayant été constatée dans un système éducatif axé sur les outils technologiques.

Francisco Lussati Lima, ingénieur en informatique, est également analyste en cyber-sécurité et formateur en réseaux et technologies de l'information. Il est certifié par Cisco Certified Network Associate (CCNA).