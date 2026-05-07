Angola: L'écrivain João de Miranda présente 'Espiritualidade na terra dos marimbondo'

Luanda — Le lancement du roman "Espiritualidade na terra dos marimbondo" (La spiritualité au pays des guêpes), qui entremêle tradition, foi et identité en Angola, a marqué le retour de l'écrivain angolais João Bernardo de Miranda sur la scène littéraire, mercredi à Luanda.

L'ouvrage, présenté lors d'une cérémonie à l'Union des écrivains angolais (UEA), est une réflexion sur la spiritualité, la culture et l'identité africaine contemporaine.

En 185 pages, João de Miranda propose un récit riche et complexe qui, au-delà du simple récit, interroge et questionne les enjeux identitaires du continent africain.

Le livre met en scène la mémoire collective et le débat socioculturel, où tradition et modernité s'affrontent et dialoguent.

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Il explore également les pratiques culturelles, les systèmes de croyances et les tensions identitaires, révélant ainsi la complexité des sociétés africaines actuelles.

Dans des déclarations à la presse, João de Miranda a affirmé que l'ouvrage revêt une importance capitale, car il s'adapte à tous les contextes historiques et concrets : « Il explore le passé, s'ancre dans le présent et peut être relu à l'avenir.»

Il a souligné qu'il aborde les défis posés par les « chocs » de notre époque, résultant de changements constants et rapides.

« Les chocs sont nombreux ; si nous ne sommes pas assez forts pour résister et faire triompher ce qui nous appartient, alors nous succombons à l'histoire et nous devenons insignifiants », a-t-il ajouté.

João Bernardo de Miranda, né en 1953 dans la province de Bengo, est membre fondateur de l'Union des journalistes angolais (UJA), de l'Association des juristes angolais (AJA) et de l'UEA elle-même, consolidant ainsi une carrière marquée par l'engagement civique et intellectuel.

Dans le domaine littéraire, il fait ses débuts en 1998 avec l'oeuvre Nambuangongo, suivie par d'autres titres de fiction, tels que Pethelo-a-Kuma et O Menino Inteligente e Hebu (2012), Nova Evangelização, Precisa-se ? (2021) et, en 2024, l'autobiographie "Percurso de um Combatente - Feitos e Testemunhos Principais".