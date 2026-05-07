Angola: Des événements génèrent environ 18,5 millions de dollars pour l'économie

Luanda — Le PDG du groupe Arena, Bruno Albenaz, a annoncé mercredi à Luanda que les événements organisés en Angola en 2025, tels que des sommets, ont généré environ 18,5 millions de dollars américains pour l'économie nationale, englobant divers services liés au secteur.

Selon le dirigeant, sur ce montant, environ 9,7 millions de dollars américains correspondent à l'impact direct sur l'industrie événementielle, reflétant le dynamisme des sociétés organisatrices, des prestataires techniques et des lieux de conférence.

Bruno Albenaz, qui s'exprimait lors de la table ronde sur le thème « Angola : salle de réception africaine - Transformer l'hospitalité et les services en événements mémorables », dans le cadre du panel consacré à la réalité du tourisme d'affaires en Angola, a qualifié ce secteur de robuste et en pleine croissance.

Le dirigeant a souligné qu'avec le renforcement des partenariats et de la coopération institutionnelle, l'Angola pourrait enregistrer une forte augmentation du nombre d'événements, se positionnant ainsi comme l'une des principales destinations du tourisme d'affaires en Afrique.

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Il a également soutenu que le pays devrait investir dans la création d'expériences mémorables, au-delà des aspects techniques des événements, afin d'attirer et de fidéliser les participants.

Par ailleurs, il a souligné les difficultés liées aux coûts opérationnels et la nécessité d'investir dans des équipements et des solutions modernes.

Il a mentionné que de nombreuses entreprises peinent à répondre aux exigences du marché international.

Il a également mis en avant le potentiel touristique de provinces comme Namibe, Huíla et Malanje, considérant qu'elles présentent des atouts pour dynamiser l'attractivité des événements et des touristes internationaux.

De son côté, Rubyna Ahmad, directrice de l'hôtel Epic Sana, a insisté sur l'importance de la coordination entre les différents acteurs du secteur, afin de créer une offre plus structurée et compétitive.

Margarida Henriques, directrice d'ACS, a souligné la nécessité d'investir continuellement dans la formation du personnel, afin d'améliorer la qualité des services et de garantir des expériences uniques aux visiteurs.

Le ministre d'État à la Coordination économique, José de Lima Massano, et le ministre du Tourisme, Márcio Daniel, ont assisté à l'événement.

Lors de la cérémonie, la vidéo institutionnelle « Meet in Angola - The Africa Meeting Room » a été présentée, et des certificats d'adhésion ont été remis aux premiers membres du programme de l'Angola Convention Bureau, parmi lesquels les sociétés Rosalina Express et Eventos Arena.