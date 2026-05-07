Angola: Publication de l'ouvrage 'A Linguagem da Dor'

Luanda — L'écrivaine angolaise Laurinda Macedo a présenté mardi, à Luanda, son ouvrage "A Linguagem da Dor" (Le Langage de la Douleur), qui n'est autre qu'un un recueil de témoignages de femmes de la société contemporaine.

Publié par Roland Rodrigues, l'ouvrage, composé de deux chapitres et de 111 pages, aborde des thèmes tels que le deuil, la reconstruction émotionnelle et la force intérieure, tout en dressant le portrait de la mémoire maternelle et en partageant les expériences de plusieurs femmes.

Lors d'une interview, l'auteure a expliqué que dans "A Linguagem da Dor", elle a utilisé une narration sensible pour explorer les nuances de la maternité et le poids de l'héritage familial.

Elle a indiqué que, grâce à ce livre, le lecteur percevra une joie de vivre, mettant en lumière des souffrances souvent tues mais qui définissent l'identité et la force des femmes angolaises.

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Elle a souligné que l'ouvrage ne se limite pas à un récit autobiographique, mais se déploie comme un témoignage collectif.

Parmi les principaux axes thématiques, a-t-elle expliqué, figurent le sacrifice, l'amour inconditionnel et les défis de l'éducation dans des contextes difficiles.

Présente à l'événement, la femme d'affaires Luissandra Carvalho a déclaré que, dans son ouvrage, la spécialiste parvient à transformer la souffrance en un élément d'unité et de compréhension mutuelle, offrant au lecteur une perspective humanisée sur les questions de genre et de famille.

« Ce livre est bien plus qu'un ouvrage. C'est un miroir de réconfort qui contribuera à restaurer la paix dont beaucoup ont besoin », a-t-elle affirmé.

Née le 11 novembre 1983 à Sambizanga, dans la province de Luanda, Laurinda Macedo est une professionnelle de premier plan dans les domaines de la gestion, de la finance, de l'entrepreneuriat et de l'agroalimentaire, et son parcours est jalonné de contributions significatives au développement économique et social de l'Angola.

Diplômée en comptabilité et gestion de l'Université Lusíada d'Angola, elle a participé à la création de la Bourse angolaise et a travaillé comme technicienne principale à la Commission des marchés de capitaux, ainsi qu'aux ministères des Finances et des Transports.