Afrique: La BAD octroie 300 millions de dollars pour le Corridor de Lobito

Luanda — La Banque africaine de développement (BAD) a approuvé un financement de 300 millions de dollars pour dynamiser les activités du Corridor de Lobito, notamment dans les secteurs de l'eau, de l'agriculture, de l'assainissement et des petites et moyennes entreprises (PME).

Cette information a été communiquée mercredi à Luanda par le représentant résident de la BAD en Angola et à Sao Tomé-et-Principe, Pietro Toigo, en marge de la clôture du 3e Forum d'affaires Angola-Union européenne.

Il a ajouté qu'un autre cycle de financement est en cours cette année, visant à assurer l'opérationnalisation effective du corridor.

Il a souligné que le portefeuille de projets de la Banque africaine de développement en Angola s'élève actuellement à 1,7 milliard de dollars, principalement destinés aux secteurs de l'énergie, de l'eau, de l'agriculture, de l'assainissement, des sciences et technologies, entre autres.

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Il a assuré que l'approbation de 200 millions de dollars supplémentaires est prévue cette année afin de renforcer les investissements dans ces domaines.

Maria Nita Dengo, spécialiste de l'agriculture à la Banque africaine de développement (BAD) et participante à la table ronde sur « Agriculture et agro-industrie, marchés et chaînes d'approvisionnement », a indiqué que le portefeuille de l'institution dans le secteur agricole angolais s'élevait à 400 millions de dollars américains.

Elle a précisé que, dans le cadre de cet instrument, des projets devaient être achevés l'année prochaine, dont l'un porte sur le développement des chaînes de valeur dans la province de Cabinda, tandis qu'un autre, se destine à apporter un soutien budgétaire au ministère de l'Agriculture.

Ce soutien vise principalement à financer les investissements publics en matière d'amélioration des politiques, d'augmentation de la production et de la productivité.

Elle a également mentionné l'approbation, en novembre 2025, par le Conseil d'administration de la Banque, d'un financement de 211 millions de dollars américains pour le développement des chaînes de valeur dans la région orientale.

Le 3e Forum d'affaires Angola-Union européenne (UE) s'inscrivait dans le cadre de l'initiative Global Gateway et a réuni environ 900 participants, dont des dirigeants gouvernementaux, des investisseurs internationaux et des entreprises angolaises et des pays voisins, ainsi que des représentants de l'Union européenne.

L'événement, placé sous le thème « Du dialogue à l'investissement concret », visait à soutenir l'attraction des investissements européens afin d'accélérer le développement du corridor de Lobito dans les secteurs de l'agroalimentaire, des transports, de la logistique et de l'énergie.

Le Forum s'est positionné comme une plateforme stratégique destinée à accélérer le développement des secteurs de l'agriculture, de l'agro-industrie, des transports et de la logistique le long de l'une des routes commerciales les plus dynamiques du continent africain.

Pendant deux jours, l'événement a proposé des tables rondes sur le plan directeur du corridor de Lobito - porte d'entrée mondiale, commerce et investissement, production et transformation agricoles et agro-industrielles, et transports et logistique.

Les discussions ont également porté sur des sujets tels que l'économie bleue et les opportunités côtières, les banques et les institutions de financement du développement, les marchés et les chaînes d'approvisionnement agricoles et agro-industrielles, ainsi que sur une session interactive avec les ministères angolais concernant les projets liés au corridor de Lobito.