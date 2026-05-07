Angola: Le Brent ouvre à 101,89 $US

Luanda — Le prix du pétrole brut Brent, pour livraison en juillet de cette année, a débuté sa cotation à 101,89 $US ce jeudi, soit une baisse de 5,84 $US par rapport à l'ouverture de la séance précédente.

Mercredi, le prix de l'« or noir » a fluctué entre 96,75 $US et 109,02 $US, clôturant à 101,27 $US.

Le prix du Brent sert de référence pour fixer le prix de vente de cette matière première sur le marché international. Il est également un point de repère pour l'industrie pétrolière et pour les décisions de l'OPEP.

Le budget général de l'État angolais (OGE) pour l'exercice 2026 a été établi sur la base d'un prix moyen du baril de pétrole de 61 $US et d'une production journalière estimée à 1 050 000 barils.