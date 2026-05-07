Angola: L'ITAL lance ses premiers diplômés en production végétale en juin

Luau ( — Cinquante-cinq étudiants en formation en production végétale, animale et forestière à l'Institut technique agraire de Luau (ITAL), dans la province de Moxico Leste, feront leur entrée sur le marché du travail en juin prochain.

La formation de ces diplômés, lancée en 2022, représente une étape décisive pour le secteur agricole de la province, compte tenu des pénuries actuelles.

Moxico Leste, dont la capitale est Cazombo, est l'une des nouvelles provinces d'Angola, créée officiellement en 2025, et l'agriculture est un axe majeur de sa gouvernance.

L'objectif est de hisser la région au rang de producteur alimentaire compétitif, en tirant parti de la fertilité des sols et des ressources en eau disponibles.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour relever ce défi, outre les politiques de soutien à l'agriculture familiale et la mobilisation de financements pour les 56 coopératives agricoles existantes via le Fonds d'appui au développement (FADA), la formation de personnel capable d'apporter une assistance technique aux agriculteurs est une priorité absolue pour les autorités locales.

Dans une déclaration faite ce jeudi, à l'ANGOP, le directeur de l'ITAL, Maconde João de Deus, a indiqué que sur les 505 étudiants inscrits en 2022, 55 ont obtenu leur diplôme., tandis que 124 ont abandonné leurs études, faute de moyens financiers.

Il a expliqué que les tuteurs des étudiants ayant abandonné ont évoqué le coût élevé du logement et de la nourriture comme principaux facteurs ayant conduit à leur départ.

Il a ajouté que la plupart des étudiants de l'institut sont originaires des provinces de Moxico et de Lunda Sul, ce qui justifie la création d'un fonds pour l'ouverture d'un internat à l'ITAL, d'une capacité de 192 places.

Concernant le Projet de soutien financier à la formation agricole et rurale (PAFAR), mis en œuvre en 2014, il a assuré qu'il se déroule sans encombre, avec un soutien trimestriel de 90 000 kwanzas pour 65 étudiants de l'ITAL.

L'institut, situé à 15 kilomètres du chef-lieu de la province de Luau, a ouvert ses portes en 2022 avec 505 étudiants inscrits en production végétale, production animale et gestion des ressources forestières.

Il peut accueillir jusqu'à 1 152 étudiants, répartis en deux groupes, dont 192 en internat.

L'établissement compte 24 enseignants et en recherche activement 27.

Construit dans le cadre du Programme d'investissement public (PIP), sur un terrain de 16 000 mètres carrés, l'établissement dispose d'un terrain d'entraînement de 2 020 hectares pour les travaux pratiques.