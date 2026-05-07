Cote d'Ivoire: Résultats 2025 de PETROCI Holding - Une performance consolidée et des perspectives renforcées

En 2025, malgré le repli des prix du pétrole, PETROCI Holding a préservé des équilibres financiers solides et confirmé la pertinence de sa trajectoire stratégique.

Les résultats traduisent une gestion rigoureuse, une résilience opérationnelle avérée et la poursuite d'investissements structurants.

Un chiffre d'affaires en progression, reflet d'une activité soutenue

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Le chiffre d'affaires s'établit à 595 milliards FCFA, contre 576,2 milliards FCFA en 2024, soit une progression de 3,3%. Dans un contexte marqué par une baisse des cours du pétrole brut, cette performance reflète la capacité de l'entreprise à s'adapter aux conditions de marché, tout en maintenant un volume d'affaires élevé dans un secteur soumis à une forte volatilité.

Un résultat d'exploitation reflétant la dynamique d'investissement

Le résultat d'exploitation atteint 119 milliards FCFA. Il reflète à la fois l'effet de la conjoncture et la montée en puissance des investissements, notamment autour du projet Baleine :

Cette évolution s'explique principalement par :

l'effet mécanique de la baisse des prix sur les revenus ;

les coûts opérationnels liés au projet Baleine, actuellement en phase d'expansion ;

Ces facteurs traduisent la poursuite d'investissements structurants, essentiels au renforcement des capacités productives et à la création de valeur à moyen et long terme.

Un résultat net en ligne avec l'objectif budgétaire

Le résultat net s'élève à 35 milliards FCFA, un niveau proche de la prévision budgétaire (36 milliards FCFA). Cette performance confirme la qualité du pilotage opérationnel et financier, ayant permis d'absorber les effets de la conjoncture tout en préservant une rentabilité solide.

Une stratégie confirmée et une trajectoire de croissance durable

L'exercice 2025 met en évidence la capacité de PETROCI Holding à :

maîtriser ses charges ;

absorber la volatilité des marchés ;

poursuivre les investissements nécessaires à la croissance future.

À mesure que les projets en développement, en particulier Baleine, atteindront leur pleine maturité, leur contribution aux performances financières devrait s'intensifier, soutenant durablement la trajectoire de croissance et la création de valeur de PETROCI Holding.