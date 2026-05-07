Cote d'Ivoire: Lutte contre le paludisme - Dibobly et Guessabo Guéré bénéficient d'un important lot d'équipement médical

A l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme célébrée le 25 avril de chaque année, les communautés villageoises de Dibobly et de Guessabo Guéré, dans la région du Guémon, ont bénéficié d'un important lot d'équipement médical le 25 avril 2026.

Organisée en collaboration avec la direction départementale de la santé de Duékoué, et en présence des bénéficiaires venus massivement, cette journée de sensibilisation de masse sur la place publique du village de Dibobly, a permis un agro-industriel de doter ces populations de 250 moustiquaires imprégnées, 200 tests de dépistage rapide, centaine de médicaments contre le paludisme, un pèse-personne, etc.

A l'ouverture de la cérémonie, Krecoumou Sasso, directeur usine de l'entreprise donatrice, a exposé les objectifs de sa structure en matière de santé. « L'une des priorités de notre entreprise est de pouvoir maintenir les producteurs en parfaite santé en vue d'une production agricole abondante et garantie. Et le maintien en bonne santé passe incontestablement par une politique de lutte constante contre le paludisme, qui reste l'une des principales pathologies endémiques en Côte d'Ivoire », a rappelé M. Sasso.

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Selon lui, le programme " Nassey" -"Merci en langue agni"- qui est un axe important de la politique d'Olam agri rubber, vise à promouvoir la sécurité sanitaire des populations. L'enjeu étant de maintenir celles-ci en parfaite santé en vue d'une production agricole pérenne. A l'occasion, outre Dibobly et Guessabo Guéré, tous les villages environnants ont été sensibilisés aux causes et aux moyens de lutte contre le palu. Le volet sanitaire de cette journée a été conduite par le personnel du centre de santé de Dibobly.