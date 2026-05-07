Afrique: Les voix numériques de l'Afrique se réunissent à Addis-Abeba pour réécrire l'histoire du continent

Addis Ababa — Les nouvelles voix numériques africaines se réunissent à Addis-Abeba à l'occasion du tout premier Sommet africain des influenceurs sur les réseaux sociaux, qui rassemble des créateurs de contenu, des humoristes et des personnalités du web venues de tout le continent.

Lancé à Addis-Abeba, le sommet a accueilli des influenceurs venus de pays tels que la Sierra Leone, l'Eswatini et plusieurs autres nations africaines, dont beaucoup visitaient l'Éthiopie pour la première fois.

Les participants ont partagé leurs expériences, échangé des idées et créé du contenu ensemble au Pulse of Africa (POA), un studio de production ultramoderne conçu pour amplifier la narration africaine et l'innovation numérique.

Pour de nombreux participants, cette expérience a remis en question les stéréotypes mondiaux tenaces sur l'Afrique.

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« L'Éthiopie est très belle », a déclaré Boise Kreesh, créateur de contenu sierra-léonais, peu après son arrivée à Addis-Abeba. « De l'hospitalité à l'ambiance, nous sommes reconnaissants de cet accueil chaleureux. »

Goko, l'un des deux membres d'un duo comique populaire originaire d'Eswatini, a décrit son arrivée à Addis-Abeba comme une expérience transformatrice.

« Quand on atterrit ici, on se rend compte que le monde s'est trompé sur l'Afrique », a-t-il déclaré.

« Les lumières d'Addis-Abeba, la beauté de la ville, la cuisine, les gens... tout cela bouleverse l'image que beaucoup de gens ont de ce continent. »

Il a ajouté en souriant que le thé éthiopien était immédiatement devenu son préféré.

« Je dois ramener ce thé dans mon pays », a-t-il déclaré. « Il est corsé, unique et inoubliable. »

Une nouvelle image de l'Afrique

Plus qu'un simple rassemblement de personnalités du web, les participants ont décrit le sommet comme le début d'un mouvement plus large visant à redorer l'image de l'Afrique à travers la narration, l'humour, la culture et l'influence numérique.

Les créateurs ont souligné l'importance pour les Africains de raconter leurs propres histoires plutôt que de laisser des étrangers définir le continent.

« Il y a une histoire que l'Afrique doit raconter », a déclaré un participant. « Et nous sommes les mieux placés pour le faire, car nous sommes Africains. »

Tout au long du sommet, les influenceurs ont évoqué la nécessité de bâtir une communauté numérique africaine unie, capable de relayer des récits positifs, de renforcer la collaboration transfrontalière et de mettre en avant les talents et l'innovation du continent auprès du monde entier.

Un créateur a attiré l'attention sur un slogan affiché sur un mur à Addis-Abeba : « L'Afrique est riche, pas pauvre. »

« Le monde voit souvent l'Afrique à travers un prisme erroné », a-t-il déclaré. « Mais l'Afrique est riche en talents, en culture, en ressources minérales, en créativité et en potentiel humain. Ce sommet nous aide à faire connaître la véritable Afrique -- le continent le plus brillant. »

La création de contenu comme outil d'unité

Plusieurs participants ont souligné l'influence croissante des plateformes de réseaux sociaux, en particulier TikTok, pour connecter les Africains au-delà des frontières, des langues et des cultures.

Un créateur sierra-léonais a expliqué comment il était devenu l'un des premiers dans son pays à se lancer dans la création de contenu numérique.

« Grâce à la création de contenu, on peut communiquer avec les gens même s'ils ne comprennent pas notre langue », a-t-il déclaré. « Cela rassemble les gens. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai cru en ce pouvoir. »

Les participants ont décrit les réseaux sociaux comme une force moderne capable de renforcer l'unité africaine en connectant les jeunes à travers des expériences partagées, l'humour, la musique et la créativité.

L'humour au-delà des frontières

L'humour s'est imposé comme l'un des thèmes phares du sommet, les créateurs décrivant l'humour comme un langage universel qui transcende les frontières.

« L'humour est l'un des outils les plus puissants dans la création de contenu », a déclaré un participant. « Nous l'utilisons pour aborder des questions sociales graves, qu'elles soient d'ordre social, économique ou politique, mais d'une manière que les gens peuvent facilement comprendre et apprécier. »

Les créateurs ont noté que le public s'identifie souvent à l'humour même sans comprendre la langue parlée, en s'appuyant plutôt sur les expressions, le langage corporel et les émotions.

« Le monde peut être stressant et pesant », a expliqué un autre influenceur. « Parfois, les gens regardent des comédies simplement pour évacuer leur stress en riant. Ce lien est puissant. »

L'Éthiopie au coeur de la culture numérique africaine

En accueillant le sommet à Addis-Abeba, l'Éthiopie s'est une nouvelle fois positionnée comme un lieu de rencontre majeur pour le dialogue, la culture et la collaboration en Afrique.

Les participants ont salué l'hospitalité, la beauté et l'ambiance animée de la ville, tout en se montrant optimistes quant au fait que des rassemblements comme celui-ci pourraient contribuer à renforcer l'unité africaine à l'ère numérique.

Alors que le sommet se poursuit, un message ressort clairement parmi les créateurs : la prochaine histoire mondiale de l'Afrique ne viendra peut-être pas uniquement des médias traditionnels. Elle pourrait être racontée directement à travers les téléphones, les appareils photo et les voix des Africains eux-mêmes.