Cote d'Ivoire: Bounkani/Promotion de la cohésion sociale - Indigo Côte d'Ivoire mobilise la communauté U-Report

L'Ong Indigo Côte d'Ivoire œuvre pour que les jeunes soient de véritables acteurs de paix et de cohésion sociale dans le Bounkani, notamment dans les villes de Bouna et Doropo.

L'Organisation a signé une convention, le mardi 5 mai 2026, au siège de l'Unicef, à Abidjan-Cocody, avec la coordination nationale des communautés U-Report Côte d'Ivoire. Une communauté qui l'aidera à mobiliser les jeunes de la région. Ce, dans le cadre du projet « Sport et Leadership Jeune pour la paix en milieu scolaire dans le Bounkani ». La coordinatrice des programmes d'Indigo Côte d'Ivoire, Kouassi Pauline, justifie la collaboration avec l'organisation par son impact sur le terrain, surtout dans les zones frontalières qui sont aujourd'hui sujettes à plusieurs défis liés à l'insécurité.

De façon concrète, le projet sera mis en oeuvre à travers des activités sportives. « C'est un outil qui a été développé par plusieurs organisations. On a une experte en la matière qui va accompagner au quotidien les actions, identifier à travers ces activités sportives des compétences de vie qui peuvent être transmises aux jeunes pour renforcer leur leadership », a détaillé Kouassi Pauline. Tout en précisant que l'objectif est de renforcer le leadership des jeunes sur la thématique de la cohésion sociale.

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Comme résultat, l'Ong s'attend à des jeunes formés capables d'affirmer leur leadership, de prendre la parole, d'exprimer clairement leurs besoins et leurs aspirations. Mais aussi des jeunes aptes à faire des propositions de solutions concrètes en tant que des acteurs efficaces et pertinents dans le processus de consolidation de la paix, surtout dans ces zones indiquées. Des filles et des jeunes garçons qui sont outillés pour assumer pleinement leur rôle d'ambassadeur de la paix dans leurs écoles et leurs communautés.

La Représentant résidente de l'Unicef en Côte d'Ivoire, Mariana Stirbu, a salué ce partenariat fondé sur la confiance, la complémentarité et qui reflète parfaitement la vision de l'Unicef. Elle a de ce fait réaffirmé l'engagement de son institution à soutenir les initiatives qui promeuvent une paix durable et offrent aux jeunes de réelles opportunités d'épanouissement.

Quant à la coordonnatrice nationale des communautés U-Report Côte d'Ivoire, Rockiat Coulibaly, elle salue cette mission de l'Ong qui place sa confiance en la communauté. Pour Rockiat Coulibaly, lorsque U-Report s'unit avec Indigo Côte d'Ivoire, elle participe à créer davantage d'espace d'expression, d'apprentissage et d'engagement pour les adolescents et jeunes de Côte d'Ivoire, plus précisément pour ceux de Bouna et Doropo. Le projet est financé à hauteur de 9,15 millions de francs. Il doit être mis en oeuvre sur une période de trois mois (Mai, juin et juillet). Selon l'Ong, environ 1000 jeunes sont concernés par ce programme.