Cote d'Ivoire: Abidjan accueille le Sultan Roi des Bamoun - Une visite sous le sceau de la fraternité africaine

Abidjan, le 6 mai 2026, la capitale économique ivoirienne a accueilli, ce mercredi, Sa Majesté Mouhammad-Nabil Mforifoum Mbombo Njoya, Sultan Roi des Bamoun.

Le souverain traditionnel camerounais a effectué une arrivée remarquée à Abidjan, où il a été chaleureusement accueilli par une délégation diplomatique, des autorités ivoiriennes ainsi qu'une importante communauté camerounaise mobilisée pour l'occasion. Dans une atmosphère mêlant solennité et fraternité, le Sultan Roi des Bamoun a reçu les honneurs dus à son rang. À ses côtés figuraient des représentants de l'Ambassade du Cameroun en Côte d'Ivoire, ainsi que plusieurs personnalités ivoiriennes venues lui témoigner leur considération. Au-delà du cérémonial officiel, l'accueil enthousiaste réservé par la diaspora camerounaise a particulièrement marqué cette arrivée.

Nombreux étaient les ressortissants camerounais établis en Côte d'Ivoire venus saluer leur souverain, exprimant avec émotion leur attachement à leurs racines culturelles et leur fierté identitaire, loin de leur terre natale.

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Originaire du Royaume Bamoun, situé dans l'Ouest du Cameroun, Sa Majesté Mouhammad-Nabil Mforifoum Mbombo Njoya incarne la continuité d'une royauté séculaire au riche héritage culturel. Le Royaume Bamoun est notamment reconnu pour son patrimoine historique exceptionnel, marqué par la création de l'alphabet « Shu-mom » par le Sultan Ibrahim Njoya au début du XXe siècle, mais aussi pour la richesse de son art, de son architecture et de ses traditions.

À travers cette visite en Côte d'Ivoire, le Sultan Roi entend renforcer les liens entre le Royaume Bamoun et la Côte d'Ivoire, tout en consolidant les relations avec la diaspora camerounaise. Plusieurs rencontres avec des autorités ivoiriennes et des représentants de la communauté camerounaise sont prévues dans une dynamique de dialogue, de coopération culturelle et de rapprochement entre les peuples.

Au-delà de son caractère protocolaire, cette visite s'inscrit dans une démarche de diplomatie culturelle et traditionnelle. Elle met en lumière le rôle essentiel que continuent de jouer les chefferies et royaumes africains dans la préservation des identités culturelles, la transmission des valeurs ancestrales et le renforcement des liens de solidarité entre les nations africaines. Par sa présence à Abidjan, Sa Majesté Mouhammad-Nabil Mforifoum Mbombo Njoya réaffirme ainsi la vitalité des institutions traditionnelles africaines, véritables passerelles entre héritage historique et coopération contemporaine.