Cote d'Ivoire: Le lieutenant-colonel Dago Tekry Stephen, nouveau patron du Bipa

Le Bureau d'information et de presse des armées (Bipa) a un nouveau patron en la personne du lieutenant-colonel Dago Tekry Stephen. Il succède au lieutenant-colonel Bah Sessanhoudja Venceslas, désormais appelé à d'autres fonctions.

La cérémonie de passation de charges s'est déroulée le mercredi 6 mai 2026, dans la salle de rédaction du Bipa, en présence de l'intendant colonel-major Agré Djindji Blaise, chef de la Division organisation et ressources humaines (Dorh) de l'État-Major général des armées. Le chef du Bipa sortant, après avoir salué l'arrivée de son successeur, a d'abord dressé l'état du personnel et présenté l'organigramme du service. Il a par la suite fait le point du matériel du bureau et, enfin, présenté les dossiers majeurs en cours, avant de souhaiter une pleine collaboration de ses anciens collaborateurs pour aider le chef du Bipa entrant dans sa mission.

Le nouveau patron du Bipa a exprimé sa gratitude au chef d'État-major général des armées, le général d'armée Doumbia Lassina, pour cette marque de confiance. Il a ensuite remercié son prédécesseur, avant d'exhorter ses nouveaux collaborateurs à rester disponibles pour l'exécution de la mission commune qui leur est assignée. Il a également salué le travail accompli par son prédécesseur durant les huit mois passés à la tête du Bipa.

Le représentant du Cemga, l'intendant colonel-major Agré Djindji Blaise, a, pour sa part, félicité les deux officiers supérieurs pour leurs nouvelles fonctions. Il a ensuite invité l'ensemble du personnel du Bipa à faire corps avec leur nouveau chef. « La discipline, la loyauté, le professionnalisme et la disponibilité doivent vous caractériser pour la préservation des acquis », a-t-il recommandé. Le lieutenant-colonel Dago Tekry Stephen devient ainsi le 8e chef du Bipa depuis sa création.

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