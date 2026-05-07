Cote d'Ivoire: Vtt/Yad Tour 2026 - 300 coureurs annoncés

6 Mai 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

La 5e édition du "Yad Tour 2026" a été lancée le 30 avril 2026, lors d'une conférence de presse prononcée au siège de la Fédération ivoirienne de cyclisme par le club Vtt-Abo, organisateur de cet événement qui attend environ 300 coureurs.

Sylvestre Ouattara a, au nom du Comité d'organisation, dévoilé les grandes articulations de cette édition prévue le dimanche 10 mai 2026. Mais avant, une activité sociale sera menée, samedi, par l'Ong S.O.S Plaies et Cicatrisation, dans une dynamique de responsabilité sociétale.

Parmi les principales innovations, le parcours a été repensé. Les participants vont parcourir un circuit de 14,35 km à trois reprises, soit une distance totale de 43,05 km. Ce tracé, situé à Eloka à Bingerville, se veut plus roulant et accessible, tout en garantissant un bon niveau de performance. Côté organisation, l'accent est mis sur la sécurité et le confort. Le site bénéficiera d'une proximité avec les secours, d'installations sanitaires adéquates et d'un encadrement médical renforcé. Au-delà de l'aspect sportif, le Yad Tour se positionne comme un événement festif et solidaire.

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