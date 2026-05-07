Cote d'Ivoire: Littéraire africaine - L'écrivain Dosso Mouhamadou dévoile son nouveau recueil 'Djeli Kanté'

La scène littéraire ivoirienne s'enrichit d'une nouvelle publication avec la sortie de "Djeli Kanté", un recueil de contes de l'écrivain Dosso Mouhamadou. Parue le 2 mai 2026, aux Éditions Plume Habile, cette oeuvre marque la huitième production de l'auteur, confirmant ainsi sa constance et sa créativité dans l'univers des lettres africaines.

« Le conte est le genre littéraire qui allie la tradition à la réalité pour éduquer la population », affirme l'auteur. Disponible dans les librairies, "Djeli Kanté" s'inscrit dans la tradition orale africaine en mettant en lumière le rôle fondamental des griots dans la société. À travers des récits riches et captivants, l'ouvrage valorise ces gardiens de la mémoire collective, véritables piliers de la transmission des savoirs et des valeurs.

Au-delà de son aspect narratif, le recueil se veut également éducatif. Il aborde avec finesse des thématiques essentielles telles que le respect des parents, la reconnaissance, ainsi que l'importance de l'ordre naturel et social. Autant de valeurs universelles que l'auteur s'attache à transmettre, notamment aux jeunes générations.

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Fidèle à son engagement communautaire, Dosso Mouhamadou utilise une fois de plus la littérature comme un outil de sensibilisation et d'éveil des consciences. À travers "Djeli Kanté", il interpelle, éduque et rassemble, dans une démarche résolument tournée vers la valorisation des cultures africaines. Considéré comme une figure montante, voire un prodige de la littérature ivoirienne et africaine, l'auteur continue de tracer son sillon avec détermination, offrant au public des oeuvres à la fois enracinées dans la tradition et ouvertes sur les enjeux contemporains.